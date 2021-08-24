"الصحة" تؤكد أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمقاومة المتحوّرات

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دعت الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة

أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى استكمال أخذ الجرعتين من اللقاح؛ لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وكانت قد أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (353) حالة مؤكدة، وتعافي (456) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4377) حالة منها (1108) حالات حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (542707) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (529833) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8497) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.