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محلل سياسي: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية

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محلل سياسي: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية محلل سياسي: إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية

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قال المحلل السياسي حسن لافي، إن إسرائيل لا تريد الذهاب إلى «دحرجة الأمور» نحو مواجهة عسكرية مع قطاع غزة.

وأضاف «لافي» في تصريحات نقلتها وكالة «معًا» الفلسطينية، الثلاثاء، أن «معركة سيف القدس أثبتت أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير جاهزة، ناهيك عن الخلافات الداخلية داخل الائتلاف ومصالح نفتالي بنيت الآن الذي سيذهب الأسبوع المقبل إلى البيت الأبيض وهو يريد أن يذهب دون أن يكون هناك عقبات شديدة وكبيرة قد تلغي أساسا هذه الزيارة، لذلك أراد أن يكون هناك معادلة ما يحاول فرضها، ولكن اعتقد أنه لم يستطع، لأن مستوى الرد العسكري الإسرائيلي كان أقل مما كان».

وتابع: «الاحتلال يدرك أن الذهاب إلى رد غير مسبوق معناه الذهاب إلى حرب مفتوحة وهو لا يريدها الآن، لأن الجبهة الداخلية الإسرائيلية غير جاهزة لهذه الحرب».

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