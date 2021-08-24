وكالة: مجلس مختلط يتكون من 12 عضوًا سيقود أفغانستان

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ذكرت وكالة نوفوستي، نقلا عن مصدر مقرب من حركة «طالبان» أن مجلسا يتكون من 12 عضوًا بينهم ممثلون عن الحركة سيقود أفغانستان.

وأشارت الوكالة الروسية، الثلاثاء، إلى أن المجلس سيضم الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، ووزير الخارجية، حنيف أتمار، ورئيس مجلس المصالحة الوطنية، عبدالله عبدالله، لافتا إلى أنه تم حتى الآن الاتفاق على 7 مرشحين.

وقالت بهذا الشأن: «وافق المجلس حتى الآن على المرشحين، عبدالغني برادار، والملا يعقوب، وخليل الرحمن حقاني، وعبدالله عبدالله، وحميد كرزاي، وحنيف أتمار، وقلب الدين حكمتيار (زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، وعضو المجلس التنسيقي لانتقال السلطة سلميا في أفغانستان)».

وأفادت في هذا السياق أيضا بأن المجلس لن يضم الرئيس الأفغاني، أشرف غني، الذي فر من البلاد، وبأن المفاوضات جارية لاختيار أعضاء المجلس الخمسة المتبقين، مشيرا إلى أنه من غير المرجح أن يدخل في هذه الهيئة الحاكمة، الجنرال، عبدالرشيد دوستم، ومحمد نور.