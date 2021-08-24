على العالم أن يستعد.. دراسة جديدة تحذر : جائحة كورونا لن تكون الأخيرة

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حذرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة «ديوك» الأمريكية من احتمالية ظهور جائحة جديدة تشبه وباء فيروس كورونا المستجد، على مدار السنوات الستين المقبلة.

وأكدت نتائج الدراسة على أن العالم يجب أن يكون في حالة استعداد لمواجهتها، حيث أكد العلماء أن فيروس كورونا لن يكون الوباء الأخير، وفقًا لما نقلته «سكاي نيوز عربية» عن صحيفة «ذا صن» البريطانية.

اعتمد الباحثون خلال دراستهم التنبؤية على تقييم مد توالي الأمراض الخطيرة والأوبئة خلال القرون الماضية، والأسباب التي تقف وراء ظهورها، للتوصل إلى مدى احتمالية حدوث وباء من نفس مستوى الخطورة خلال السنوات المقبلة.

أظهرت الدراسة أن انتشار أنواع جديدة من الأمراض قد يتضاعف ثلاثة أضعاف خلال السنوات المقبلة، ويرى الباحثون أن احتمال حدوث جائحة تشبه جائحة فيروس كورونا من حيث الانتشار ودرجة الأضرار أمر وارد خلال الستين عاما المقبلة.

يقول الدكتور ويليام بان مؤلف الدراسة إنه من المرجح ظهور الأوبئة الخطيرة مثل كورونا والأنفلونزا الإسبانية خلال السنوات المقبلة، لذا على الدول أن تكرس جهودها وتبذل مزيدا من الجهد للسيطرة عليها في المستقبل.

وأشار البروفيسور غابرييل كاتول، أحد المشاركين في الدراسة، إلى أن النتائج تؤكد «وجود حاجة لاستكشاف أعمق لسبب زيادة احتمالية انتشار الأوبئة المدمرة وكيفية مكافحتها».

وأكد على أهمية الاستعداد المبكر لتفشي الأمراض، وتطوير القدرة على مراقبة الأوبئة على مستوى العالم، من خلال وضع جدول أعمال بحثي لفهم سبب انتشار الأوبئة بأنواعها، وهو الأمر الذي أصبح ضروريًا أكثر من أي وقت مضى.