أخبار عاجلة

"الأخضر السعودي" يحقق ريمونتادا رائعة أمام "فيتنام" ويحصد أول ثلاث نقاط -
عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا -
إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة -
سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان -
الشركة الفرنسية تعدل مواعيد رحلات مترو الخط الثالث بدءا من السبت -
الشيخ أحمد تركي : الزعم بأن الرسول حث على كثرة النسل افتراء -
هل يمكن رفع دعوى الخلع في حال عدم وجود وثيقة زواج؟.. محامٍ يُجيب -
مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم -
روسيا وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة -
مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يطلق الملصق الرسمي لدورته الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على مسؤول بحى السيدة زينب

Print
محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على مسؤول بحى السيدة زينب محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على مسؤول بحى السيدة زينب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق، وطلب دفاع المتهم ارجاء نظر القضية لتقديم المستندات .

كانت النيابة أحالت المتهم "مفرج عنه " الى محكمة الجنايات ، بعد أن وجهت له تهمه عرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 الف جنية ، مقابل تحديد مكان له لتجميع القمامة ،

البداية كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس حى السيدة زينب يفيد بعرض رئيس شركة نظافة رشوة عليه مقابل انهاء بعد الإجراءات الخاصة بتوفير مكان للقمامة ، وتم استصدار اذن من النيابة العامة وتسجيل المقابلة بالصوت والصورة والقاء القبض على رئيس شركة النظافة أثناء تقديم الرشوة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا

عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا

إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة

إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة

سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان

سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان

الشركة الفرنسية تعدل مواعيد رحلات مترو الخط الثالث بدءا من السبت

الشركة الفرنسية تعدل مواعيد رحلات مترو الخط الثالث بدءا من السبت