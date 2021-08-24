محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على مسؤول بحى السيدة زينب

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نظرت محكمة جنايات القاهرة محاكمة رئيس شركة نظافة في اتهامه بعرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 ألف جنيه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسي ومحمد محمد محيى الدين وكامل سمير كامل، وأمانة سر شريف محمد على ومحمد فاروق، وطلب دفاع المتهم ارجاء نظر القضية لتقديم المستندات .

كانت النيابة أحالت المتهم "مفرج عنه " الى محكمة الجنايات ، بعد أن وجهت له تهمه عرض رشوة على رئيس حى السيدة زينب قدرها 30 الف جنية ، مقابل تحديد مكان له لتجميع القمامة ،

البداية كانت هيئة الرقابة الإدارية تلقت بلاغا من رئيس حى السيدة زينب يفيد بعرض رئيس شركة نظافة رشوة عليه مقابل انهاء بعد الإجراءات الخاصة بتوفير مكان للقمامة ، وتم استصدار اذن من النيابة العامة وتسجيل المقابلة بالصوت والصورة والقاء القبض على رئيس شركة النظافة أثناء تقديم الرشوة