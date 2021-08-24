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هل يفتقر مبابي للاحترام؟.. الأسطورة هنري يرد

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هل يفتقر مبابي للاحترام؟.. الأسطورة هنري يرد هل يفتقر مبابي للاحترام؟.. الأسطورة هنري يرد

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يظل الموهوب كيليان مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان ومنتخب الديوك، تحت الأضواء دائماً في الكرة الفرنسية، لاسيما في الفترة الأخيرة في ظل الغموض حول مستقبله، وما إذا كان سيبقى في حديقة الأمراء، أم سيرحل إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وعلق الأسطورة تييري هنري، هدّاف منتخب فرنسا وفريق آرسنال الإنجليزي السابق، على مستقبل مواطنه الشاب الموهوب، ورد على السؤال الصعب بشأن ما إذا كان الموهوب الصغير يفتقر للاحترام حالياً في تعامله مع ناديه ورفضه لتمديد عقده مع العملاق باريس سان جيرمان.

وقال تييري هنري في تصريحات لشبكة أمازون الناقل الرسمي لبطولة الدوري الفرنسي الدرجة الأولى لكرة القدم، أن مبابي لاعب موهوب وضمن الأفضل على خارطة الكرة العالمية حالياً، وأنه يتمنى له أن يبقى في صفوف باريس، لأنه الأفضل له في المرحلة الحالية خاصة في ظل الأداء المميز الذي يقدمه اللاعب الشاب رفقة البي إس جي.

واستنكر هنري التكهنات واللغط المستمر بشأن مستقبل مبابي، وقال: مبابي يؤدي بشكل جيد ويقوم بكل واجباته، يسجل الأهداف ويصنع الفرص ويرهق المنافسين، ويقوم بكل ما عليه في أرض الملعب من واجبات.

وأضاف: لا يجب أن نتتبع الأشياء التافهة من اللاعبين الاستثنائيين، مبابي يحترم عقده مع باريس سان جيرمان، ولا يثير المشكلات، ولا يتجاوز في حق ناديه أو أي شخص، ولا أراه كما يردد البعض يفتقر الاحترام.

واختتم: لنتركه حالياً يلعب ويبدع ويمتعنا بفنه الكروي الراق، أما المستقبل فسيتحدد لا شك، لكنني أفضل بقائه في هذه المرحلة رفقة باريس سان جيرمان.

المصرى اليوم

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