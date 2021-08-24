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توالت الازمات على المنتخب الوطنى، قبل أيام من إنطلاقة إستعدادا لمواجهتى أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك بعدما رفض نادى ألتاى سبور التركى إنضمام أحمد ياسبر ريان لمعسكر الفراعنة.

وبرر النادى التركى سبب الفرض لأن الاستدعاء جاء في غير المواعيد الرسمية، حيث كان موعد استدعاء المحترفين في 15 أغسطس الجارى ، قبل بدء الأجندة الدولية بـ15 يومًا وفق لوائح الفيفا، لكن نظرًا لأن ريان انتقل للنادي التركي بعد يوم 15، اضطر اتحاد الكرة لاستدعائه في وقت متأخر، مما دفع النادي للرفض .

كان أحمد ياسر ريان ضمن حسابات الجهاز الفني للمنتخب عندما كان في سيراميكا كليوباترا، لكن توقيت احترافه صعب أمر استدعائه.

وسبق أزمة ريان رفض ليفربول الانجليزى ضم محمد صلاح لمعسكر المنتخب لتخوفه من دخول اللاعب فى جحر صحى بعد إنتهاء المعسكر بينما مازال الغموض يحيط بموقف محمد الننى.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون يومي 1 و5 سبتمبر المقبل ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.