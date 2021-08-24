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اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور)

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اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور) اختتام أول سمبوزيوم للفن التشكيلي بالعلمين.. وتكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة (صور)

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اختتمت فعاليات النسخة الأولى من سمبوزيوم أرتا مرسانا للفن التشكيلي، أمس الأثنين، الذي يقام لأول مرة بمنطقة العلمين، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وسط حضور عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

في البداية وقبل انطلاق حفل الختام بدقائق، تم تنظيم معرض يضم كل اللوحات التي أبدعها 40 من أهم فناني العالم وذوي الهمم على مدار 9 أيام كاملة ووصل عددها إلى 120 لوحة، وبعدها وفي التاسعة مساءً تم تكريم عدد من الفنانين كسفراء للسعادة، وهم الفنانة الكبيرة صفاء أبوالسعود والنجم هاني رمزي، والفنان عبدالعزيز مخيون وبعدها غنى المطرب مدحت صالح أغنية جديدة تحت عنوان «السعادة» غناها بشكل خاص لذوي الهمم والسمبوزيوم، من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبدالواحد،
وكذلك غنت الفنانة القديرة صفاء أبوالسعود أيضًا خلال الحفل أغنية «فجر الضمير»، كلمات جمال بخيت، لحن شريف حمدان، بمشاركة أطفال ذوي الهمم، وغنت الطفلة هبة ربيع مجموعة من أغنيات أسمهان، وكذلك غنت للفنانة ليلى مراد.

واختتمت الحفل المطربة أميرة سليم بتقديم فاصل غنائي ضم مجموعة من الأغنيات التي قدمتها في الاحتفال بنقل المومياوات، بالإضافة إلى أغنيات جديدة تقدمها لأول مرة.

المصرى اليوم

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