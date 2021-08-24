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تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

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تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية تداول ١٥٣ ألف طن بضائع استراتيجية بميناء الإسكندرية

شهد ميناء الإسكندرية، نشاطا ملحوظا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي عدد السفن المترددة على الميناء ٤٧ سفينة تحمل سلع وبضائع إستراتيجية.

ومن جانبه، قال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ ١٥٣ ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وبضائع عامة.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة و الواردة بلغ ١٤١٨ حاوية، خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وفي سياق متصل، وجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للحد من انتشار المستجد.

المصرى اليوم

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