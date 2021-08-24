نائب: عودة الجالية المصرية من أفغانستان دليل على قوة الدولة

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قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، إن ما شهدناه خلال الساعات الأخيرة الماضية من نجاح الدولة في عودة الجالية المصرية من أفغانستان خير دليل على حرص الدولة والقيادة السياسية على أمن وسلامة المصريين بالخارج وحفظ كرامتهم وحمايتهم.

وأوضح النائب في بيان أصدره اليوم، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت حاسمة بحفظ كرامة المصريين في الداخل والخارج، كما أن عودة الجالية المصرية خير دليل على قوة الدولة ومكانتها التي استعادتها، وكان سبقتها أن تم نقل المصريين من ليبيا في أكثر من مرة، كما تم نقل المصريين العالقين في بداية جائحة كورونا وعودتهم بسلام إلى أرض الوطن من مختلف البلدان على مستوى العالم، وهذا أدي إلى زيادة ثقة المصريين في القيادة السياسيه، وأنها لا تتخلى عن أبنائها تحت أي ظرف أيا كانت الأوضاع.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات القيادة السياسية بشأن عودة الجالية المصرية في أفغانستان جاءت على الفور بعد الأحداث هناك، وقامت القوات المسلحة المصرية بتجهيز طائرة عسكرية لعودة الجالية والبعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصرية في أفغانستان، إلى أرض الوطن في صورة تؤكد عظمة الدولة المصرية، وترجمة صريحة على أن الرئيس لا يتوانى لحظة في الحفاظ على أمن وسلامة المصريين في الداخل والخارج أيا كانت انتمائاتهم، موجها التهنئة لجميع أعضاء الجالية المصرية بأفغانستان على عودتهم سالمين إلى ارض الوطن.

وتابع:«هذا المشهد الذي تكرر أكثر من مرة لم ولن يمر مرور الكرام، فالدولة القوية هي التي تستطيع الحفاظ على كرامة مواطنيها، ومواجهة التحديات وهذا لا يأتى من فراغ ولكن نتيجة عمل وجهد شاق خلال السنوات السبعة الأخيرة».