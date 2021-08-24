نائب: عملية إعادة البعثة المصرية من أفغانستان أثلج صدورنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشاد النائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس السيسي بعودة الجالية المصرية وبعثة الأزهر الشريف من أفغانستان بسبب التطورات الأخيرة وسيطرة حركة طالبان على الحكم.

واكد «البرتقالي» ان هذا القرار الرئاسى وقيام بعض اجهزة الدولة السيادية في تامين عودة الجالية المصرية وبعثة الأزهر الشريف إلى ارض الوطن أثلج قلوب جميع المصريين وبصفة خاصة اسر وعائلات العائدين.

ووجه النائب رسالة شكر لرئيس الجمهورية واجهزة الدولة التي نفذت التوجيه الرئاسى والتى اكدت قدرة الدولة المصرية واهتمامها بابنائها خارج حدود الوطن.

وكانت وصلت أمس إلى قاعدة شرق القاهرة العسكرية، البعثة المصرية المكونة من بعثة أزهرية ووفد السفارة المصرية بأفغانستان، بعد أن أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر بإرسال طائرة عسكرية لإعادة الجالية المصرية، على متن طائرة عسكرية مصرية، وقالت القوات المسلحة إن «التجهيزات على أعلى مستوى بتوفير تأمين طبي وإداري لنقلهم».