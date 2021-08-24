أخبار عاجلة

"الأخضر السعودي" يحقق ريمونتادا رائعة أمام "فيتنام" ويحصد أول ثلاث نقاط -
عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا -
إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة -
سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان -
الشركة الفرنسية تعدل مواعيد رحلات مترو الخط الثالث بدءا من السبت -
الشيخ أحمد تركي : الزعم بأن الرسول حث على كثرة النسل افتراء -
هل يمكن رفع دعوى الخلع في حال عدم وجود وثيقة زواج؟.. محامٍ يُجيب -
مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم -
روسيا وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة -
مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يطلق الملصق الرسمي لدورته الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

نائب: عملية إعادة البعثة المصرية من أفغانستان أثلج صدورنا

Print
نائب: عملية إعادة البعثة المصرية من أفغانستان أثلج صدورنا نائب: عملية إعادة البعثة المصرية من أفغانستان أثلج صدورنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

اشاد النائب محمد رشاد البرتقالي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس بعودة الجالية المصرية وبعثة الأزهر الشريف من أفغانستان بسبب التطورات الأخيرة وسيطرة حركة طالبان على الحكم.

واكد «البرتقالي» ان هذا القرار الرئاسى وقيام بعض اجهزة الدولة السيادية في تامين عودة الجالية المصرية وبعثة الأزهر الشريف إلى ارض الوطن أثلج قلوب جميع المصريين وبصفة خاصة اسر وعائلات العائدين.
ووجه النائب رسالة شكر لرئيس الجمهورية واجهزة الدولة التي نفذت التوجيه الرئاسى والتى اكدت قدرة الدولة المصرية واهتمامها بابنائها خارج حدود الوطن.

وكانت وصلت أمس إلى قاعدة شرق القاهرة العسكرية، البعثة المصرية المكونة من بعثة أزهرية ووفد السفارة المصرية بأفغانستان، بعد أن أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر بإرسال طائرة عسكرية لإعادة الجالية المصرية، على متن طائرة عسكرية مصرية، وقالت القوات المسلحة إن «التجهيزات على أعلى مستوى بتوفير تأمين طبي وإداري لنقلهم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

السيسي يبحث مع محمود عباس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

السيسي يبحث مع محمود عباس الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

جلسة مباحثات ثنائية بين السيسي وعباس أبومازن في الاتحادية

جلسة مباحثات ثنائية بين السيسي وعباس أبومازن في الاتحادية