«محامين جنوب سيناء»: بدء الحفر لوضع حجر أساس نادي النقابة بالطور

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أعلن خالد عمار، نقيب محامين جنوب سيناء، عن بدء أعمال الحفر لوضع الأساس لنادي المحامين بمدينة طور سيناء.

وأوضح «عمار»، في تصريح صحفي له، أن هناك مهلة للانتهاء من البناء في 20 يونيو المقبل، ولكن تأمل النقابة بالتنسيق مع الشركة المنفذة في الانتهاء من البناء والتشطيب خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه سيقام في وقت لاحق احتفالية وضع حجز الأساس.

يذكر أن النقيب الفرعي تسلم في 14 أغسطس الجاري، شيك الدفعة الأولى المخصص للشركة المنفذة لنادي محامين طور سيناء، موضحًا أن الشيك بنسبة 25 % من مستحقات، ووجه الشكر باسم مجلس نقابة جنوب سيناء، والجمعية العمومية، لنقيب المحامين رجائي عطية، الذي أكد أنه لم يدخر جهد في تلبية مطالب أعضاء الجمعية العمومة بجنوب سيناء وفي مقدمتها إنشاء النادي.

يشار إلى أن محافظة جنوب سيناء، وافقت على منح نقابة المحامين الفرعية مهلة للانتهاء من تنفيذ المشروع الخاص بنادي محامي جنوب سيناء، وتشغيله على الأرض رقم 8 أ الكائنة بمنطقة الخدمات السياحية بمدينة طور سيناء، وذلك حتى20/6/2022.

كما وافق الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء على إنشاء نادي المحامين بمنطقة الخدمات السياحية بطور سيناء.