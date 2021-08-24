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وصف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية رؤوف السيد على مشهد عودة الجالية المصرية والبعثة الازهرية من افغانستان مساء أمس بأنه انعكاس لقوة ونفوذ الدولة المصرية ليس خارج حدودها فقط بل حتي في مناطق وبؤر الصراعات والنزاعات المسلحة وقدراتها على حماية ابنائها واستعادتهم إلى ارض الوطن سالمين دون ان يمسهم أي أذي أو سوء مشدداً على انه انعكاس اخر لـ طول اذرع أجهزة الدولة السيادية والدبلوماسية بما يجعلنا مطمئنون على مستقبل الشعب والوطن وأنه في أيدي أمينة .

وتابع رؤوف السيد على قائلاً: لا ريب فإن المشهد بكل معانيه مشهد مشرف يعطي انطباع جديد عن سعر المواطن وقيمته عند دولته التي ترفض ان يمسه سوء وتتحرك وتتواصل بلا صخب أو ضجيج حتي توفر الحماية والامان لـ جالية مصرية قادتها الظروف الاقليمية والنزاعات المحلية إلى ان تكون في منطقة تشهد نزاع مسلح عقب سيطرة حركة طالبان الارهابية على مقاليد الحكم في افغانستان حتي عاد ابناء مصر إلى حضن وطنهم واسرهم في أمن وسلام .

واضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية بأن ما رأيناه مساء أمس ليس هو التحرك الاول ولا الاخير فقد سبق وتحركت الدولة في ظروف اصعب واكثر تعقيداً من اجل توفير غطاء من الحماية لمواطنين مصريين سواء في ليبيا أو غيرها من المناطق الملتهبة بالصراعات المسلحة والحق يقال فإن هذا دلاله أخرى على ثقل الدولة المصرية التي بان لها وزن وقيمة في المجتمعات الدولية بفضل سياستها المتزنة وعلاقاتها الوطيدة بكل الحكومات في معظم دول العالم بما بضع مفاهيم جديدة لـ جمهورية جديدة يعيش فيها المواطن بكل عزة وفخر وكبرياء بما يجعلنا نقول بكل شموخ: «ارفع راسك فوق انت مصري» .

وأوضح رئيس الحركة الوطنية المصرية بان هناك متغيرات جديدة تطرأ على الدولة متغيرات غيرت صورة الواقع الذي كنا نعيشه ونلمسه في فترات طويلة ماضية فقد باتت الدولة واجهزتها وقيادتها اكثر تفاعلاً وتعاطياً مع كل شأن وأمر يتعلق باي مواطن مصري في أي بقعة من بقاع العالم نلمس حضور وتواجد ودبلوماسية نشطة وتحركات إحترافية لأجهزة مدربة تعرف أين تضع موطأ قدمها ومشهد استعادة البعثة الازهرية والحالية المصرية من افغانستان قدم صورة ايجابية شامخة للدولة وتحركاتها الخارجية .

ولا شك فإن مثل هذه التصرفات والتحركات تعزز من قيم الولاء والانتماء للوطن ولترابه خاصة وسط ابنائنا المصريين العاملين في الخارج ويرسخ بداخلهم شعور بالثقة في الدولة وان خلفه وطن يحمي امنه ويعزز سلامته ويدافع عن حقوقة ويوفر له الملاذ الآمن في أوقات الشدة بما يلمح إلى تطور ايجابي تاريخي في قدرات الدولة وتعاملاتها مع كل ما يخص المواطن سواء في الداخل أو في الخارج .