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بأمر المحكمة «دورات إعادة تأهيل» لــ 7 متهمين بــ «خلية الشام الإرهابية»

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بأمر المحكمة «دورات إعادة تأهيل» لــ 7 متهمين بــ «خلية الشام الإرهابية» بأمر المحكمة «دورات إعادة تأهيل» لــ 7 متهمين بــ «خلية الشام الإرهابية»

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ألزمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، 7 متهمين صادر ضدهم حكما بالسجن المؤبد والمشدد من 5ل 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية أحرار الشام الإرهابية»،، بحضور دورات اعاده تأهيل لمدة عامين، في اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتعريض سلامة ومصالح المجتمع للخطر

أحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 2016 حتى 2017، داخل وخارجها، انضم المتهمون إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، إضافة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي بأن تولى المتهم الأول تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة «أحرار الشام»، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.

وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين جريمة إرهابية بالقول إنهم روجوا لأفكار ومعتقدات جماعة «أحرار الشام» الإرهابية الداعية لاستخدام العنف وارتكاب جريمة الانضمام إليها.

المصرى اليوم

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