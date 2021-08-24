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رفض نادي ليفربول الإنجليزي مشاركة لاعبيه، روبرت فيرمينيو وفابيانيو وأليسون بيكر والمصري محمد صلاح لاعبي الفريق الأول، مع منتخبي البرازيل ومصر، في تصفيات مونديال 2022 في قطر.

وذلك بسبب وجود البلدين في القائمة الحمراء الخاصة بتفشي فيروس كورونا، والتي تجبر القادمين منهما على العزل الصحي لمدة 10 أيام.

وستلعب البرازيل ثلاث مباريات، بينما تستضيف مصر أنجولا في القاهرة، وتسافر لمواجهة الجابون.

وأوضح ليفربول في خطاب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم أن الإجراءات الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا، المطبقة في إنجلترا، تلزم القادمين من بعض الدول بالخضوع إلى العزل 10 أيام، وهو ما قد يؤثر في الحالة البدنية للاعب.

ويسود الغموض موقف محمد النني المحترف في أرسنال الإنجليزى من الانضمام لمعسكر الفراعنة ويتواصل مسؤولو الجبلاية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، للحصول على استثناء صلاح من إجراءات الحجر الصحي، حتى يتمكن اللاعب من الانضمام لمنتخب مصر والتواجد في مباراتي أنجولا والجابون.

وكان منتخب مصر قد حدد 5 محترفين للانضمام لمعسكر أغسطس الجاري وهم: «محمد صلاح (ليفربول) ومحمد النني (آرسنال) ومصطفى محمد (جالاتا سراي) وأحمد حجازي (اتحاد جدة) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس)».