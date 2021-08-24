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كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن إحتمالية رحيل يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن القلعة البيضاء، في نهاية الموسم الجاري.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تلفزيونية :«أوباما، قد لا يتواجد مع نادي الزمالك الموسم المقبل، بعد تلقيه عرضًا مغريًا من أحد الأندية السعودية، في الفترة الجارية»، مضيفا :«الزمالك يبحث عن التعاقد مع صانع ألعاب بعد اقتراب أوباما، من الرحيل».

وعن مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي، جناح نادي بيراميدز قال، :«لدي معلومات مؤكدة بأن رمضان صبحي لديه رغبة في الانضمام إلى الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف :«رمضان صبحي، أبلغ مسؤولي بيراميدز، برغبته في الإنتقال إلى صفوف الزمالك، في الفترة المقبلة»، مضيفًا :«النادي الأبيض يحتاج لرمضان، فنيًا واللاعب يحتاج الزمالك».

وتابع :«رمضان صبحي، يحتاج للانضمام إلى نادي جماهيري، ليكون الجمهور في ضهره خاصة بعدما خسر جمهور الأهلي»