الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

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إلزام جميع العاملين في وزارة الصحة وقطاعاتها بالحصول عليه

وزعت وزارة الصحة منشورًا على هيئات وقطاعات الوزارة يتضمن إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل على البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح.

وحثت وزارة الصحة والسكان، الفرق الطبية على الحصول لقاح كورونا المستجد في مصر، وقالت الوزارة: حرصًا على سلامة جميع العاملين بالقطاع الطبي في جائحة فيروس كورونا؛ لابد من تطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة.

وأضافت: لابد من التطعيم؛ حرصًا على سلامة العاملين بالقطاع الصحي بمختلف الوظائف على أن يكون تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر أغسطس.

وأردفت الوزارة: اعتبارًا من أول سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236,075 حتى اليوم.