أخبار عاجلة

"الأخضر السعودي" يحقق ريمونتادا رائعة أمام "فيتنام" ويحصد أول ثلاث نقاط -
عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا -
إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة -
سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان -
الشركة الفرنسية تعدل مواعيد رحلات مترو الخط الثالث بدءا من السبت -
الشيخ أحمد تركي : الزعم بأن الرسول حث على كثرة النسل افتراء -
هل يمكن رفع دعوى الخلع في حال عدم وجود وثيقة زواج؟.. محامٍ يُجيب -
مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم -
روسيا وأمريكا تفوزان بذهبية المطاردة والإقصاء ببطولة العالم للدراجات بالقاهرة -
مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يطلق الملصق الرسمي لدورته الأولى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

Print
الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا
إلزام جميع العاملين في وزارة الصحة وقطاعاتها بالحصول عليه

الحكومة المصرية تتحرك قانونيًا ضد الممتنعين عن لقاح كورونا

وزعت وزارة الصحة منشورًا على هيئات وقطاعات الوزارة يتضمن إلزام جميع العاملين بالحصول على لقاح كورونا بعد التسجيل على البوابة الإلكترونية لحجز اللقاح.

وحثت وزارة الصحة والسكان، الفرق الطبية على الحصول لقاح كورونا المستجد في ، وقالت الوزارة: حرصًا على سلامة جميع العاملين بالقطاع الطبي في جائحة ؛ لابد من تطعيم جميع العاملين بديوان عام الوزارة.

وأضافت: لابد من التطعيم؛ حرصًا على سلامة العاملين بالقطاع الصحي بمختلف الوظائف على أن يكون تلقيح جميع العاملين بنهاية شهر أغسطس.
وأردفت الوزارة: اعتبارًا من أول سبتمبر سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يمتنع عن تلقي لقاح كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة، أمس، عن خروج 211 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 236,075 حتى اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية

رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية