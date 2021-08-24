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اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين

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اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين
"محمدي" تحمل مسؤولية الاعتداءات وتعهد بعدم تكرارها

اعتراف نادر بجرائم التعذيب .. رئيس سجون إيران يعتذر عن انتهاكات معتقل إيفين

اعتذر رئيس مصلحة السجون الإيرانية محمد مهدي محمدي، اليوم (الثلاثاء)، عن لأحداث المريرة في سجن إيفين بالعاصمة طهران، بعدما أظهرت لقطات مُصورة سربها متسللون عبر الإنترنت اعتداءات بالضرب على سجناء، في اعتراف نادر من جانب السلطات بحدوث انتهاكات.

وقال "محمدي" في تغريدة على "تويتر" نشرتها وسائل إعلام رسمية: "فيما يتعلق بصور سجن إيفين، أتحمل المسؤولية عن هذا السلوك غير المقبول وأتعهد بالعمل على منع تكرار تلك الأحداث المريرة والتعامل بحسم مع المخطئين"، وفقاً لـ"فرانس 24".

ويمثل اعتراف "محمدي" اعترافًا نادرًا بانتهاكات لحقوق الإنسان في إيران، التي دأبت على رفض الانتقادات لسجلها في حقوق الإنسان ووصفها بأنها بلا أساس.

ونشرت جماعة تسلل إلكتروني تطلق على نفسها اسم "عدالة علي" التسجيلات المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، التي التقطتها على ما يبدو كاميرات المراقبة الأمنية وتظهر حراساً يضربون سجناء ويجرون أحدهم على الأرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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