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"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي

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"الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي "الشهري" يعلن خطة العام الدراسي الجديد في معهد وكلية الحرم المكي
من أبرز ملامحها إعداد الجدول الدراسي للتعليم الحضوري و"عن بعد"

أعلن وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والأكاديمية، الدكتور عبدالرحمن بن سعد الشهري، عن الخطة التعليمية الجديدة في معهد وكلية الحرم المكي الشريف، والتي تأتي مواكبة للتعليم العام وفق توجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وقال "الشهري": العمل على الخطة التعليمية الجديدة في المسجد الحرام قد بدأ منذ أشهر من خلال حلقات العمل والمناقشات والاجتماعات للوصول إلى خطة تعليمية تتناسب مع الدور التعليمي لمعهد وكلية الحرم المكي وتتوافق مع سياسة وخطط التعليم في المملكة العربية والتي ستكون خير معين على تطوير التعليم في الحرمين الشريفين.

وأضاف: أن أبرز ملامح الخطة التعليمية الجديدة تشمل إعادة توصيف المقررات الدراسية بما يتناسب مع الخطط التعليمية، إعداد تقويم دراسي جديد يكون متوافقًا مع التقويم الدراسي في وزارة التعليم، إعداد الجدول الدراسي للتعليم الحضوري والتعليم عن بعد، ويكون الحضور تدريجيًا مع الأخذ بالإجراءات الوقائية والاحترازية بالتنسيق مع وزارة الصحة، إضافة إلى التهيئة اللازمة والاستعداد المبكر للعودة للدراسة ومنها: حث الطلاب على أخذ جرعتي اللقاح والتنسيق مع وزارة الصحة في ذلك.

وأشار إلى وضع آلية محكمة تساعد على تحقيق العودة التدريجية وتحقق سلامة الطلاب تنفيذا للأمر السامي الكريم بعودة الدراسة وبما يحقق سلامة الطلاب وأسرهم وسلامة قاصدي المسجد الحرام.

وأوضح "الشهري" أن "السديس" يتابع ويدعم كل ما من شأنه تحسين وتطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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