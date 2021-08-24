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نظام تنفيذ الأحكام الإدارية.. مستشار قانوني: فريد من نوعه ويعالج القصور السابق ضد الجهات
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:09 مساءً
لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:09 مساءً
"التعاون الإسلامي" تدين محاولة استهداف "الحوثي" المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:09 مساءً
الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:09 مساءً
أولى خريجات تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: فخورات ونعتز بالبدلة العسكرية
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:09 مساءً
سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:09 مساءً
رسالة مهمة من اللجنة الأوليمبية للنادي الأهلي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:03 مساءً
الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس (فيديو)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:03 مساءً
يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:03 مساءً
«الجيزة» تعلن إقامة معرض للحرف اليدوية
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:02 مساءً
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صوت ذهبى.. محمد يبدع فى تلاوة القرآن الكريم بالروايات العشر
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فيديو اليوم السابع
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 02:31 مساءً
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