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التقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، بعدد من طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية الحكومية المتفوقين، والمقيدين بالفرقة الثالثة للعام الجامعي (2021/2020)، وذلك قبل سفرهم لروسيا؛ للتدريب على برامج الفضاء بجامعة سمارا الروسية.

ويأتي ذلك في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التعليم العالي مُمثلة في قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية؛ لتوفير فرص تدريب لطلاب الجامعات المصرية الحكومية في بعض المؤسسات الفضائية الدولية بالخارج خلال الإجازة الصيفية 2021 لمدة قصيرة الأجل، بحضور د. محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، ود. أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ود. هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

في بداية اللقاء، قدم الوزير التهنئة للطلاب المتفوقين الذين تم اختيارهم للتدريب في روسيا، والذين تنطبق عليهم شروط الإعلان، مشيرًا إلى أن فكرة التدريب جاءت وفقًا لمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتدريب وتأهيل شباب الباحثين وعلماء المستقبل خلال مراحل دراستهم الجامعية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بالطلاب المتفوقين والنابغين الذين يعدون ثروة قومية لمصر يجب دعمها بشتى الطرق.

ولفت د. خالد عبدالغفار إلى أن التدريب يستهدف تنمية وثقل قدرات ومهارات هؤلاء الطلاب في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء؛ ليكونوا كوادر مميزة في هذا المجال واحتضانهم في وكالة الفضاء المصرية، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للطلاب خلال رحلة التدريب بروسيا، ومتابعتهم بصفة يومية، متمنيًا لهم إقامة طيبة، واكتساب خبرة من هذا التدريب الهام تؤهلهم للنجاح والتميز في حياتهم العملية.

ومن جانبه، أشار د. محمد القوصي إلى أن فكرة التدريب بدأت منذ عام، والذي يعتبر بداية لمرحلة جديدة تتخذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدريب شباب الباحثين المتميزين من الجامعات المصرية.

وأشار د. أشرف العزازي إلى أنه تم الإعلان عن التدريب على مستوى الجمهورية لجميع الجامعات المصرية، موضحًا أنه تم اختيار الطلاب على مرحلتين، حيث تقدم للمرحلة الأولى ٤٠٠ طالب، وتم اختيار ٥٥ طالب منهم مستوفين لشروط الإعلان، وفي المرحلة الثانية تم اختيار ٣٧ طالب، تم تقسيمهم إلى عدد من المجموعات للتدريب بالخارج، مثمنًا التعاون الفعال مع وكالة الفضاء المصرية في تدريب طلاب الجامعات المصرية.

ومن جانبهم، قدم الطلاب الشكر للدكتور خالد عبدالغفار ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إتاحة فرصة التدريب بالخارج، مؤكدين أنهم سيكونوا واجهة مشرفة لمصر بالخارج.