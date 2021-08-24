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نائب محافظ الجيزة يتفقد باكيات سويقة مزلقان العياط (صور)

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نائب محافظ الجيزة يتفقد باكيات سويقة مزلقان العياط (صور) نائب محافظ الجيزة يتفقد باكيات سويقة مزلقان العياط (صور)

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تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، المراكز والمدن باكيات سويقة مزلقان مدينة العياط المقرر إزالتها وإنشاء سوق حضاري لائق، لاستيعاب جميع الباعة بهدف القضاء على الأسواق العشوائية وتوفير فرص عمل ومواجهة الإعاقات المرورية بالمركز.

أكد نائب المحافظ خلال لقائه بعدد كبير من أصحاب الباكيات، بأنه سيتم اختيار مكان لأصحاب الباكيات لحين الأنتهاء من إزالة السويقة وبناء السوق الحضاري.

كما تفقد منطقة مزلقان مدينة العياط لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات وللوقوف على مستوي الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعة.

وجه نائب المحافظ على ضرورة رفع مستوي النظافة والأشغالات بنطاق المدينة.

واختتم جولته الميدانية بالعياط، بتفقد مركز تطعيم المسافرين للخارج للقاح كورونا بالوحدة الصحية لقرية البليدة، لمتابعة تطعيم المواطنين باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة لمن قاموا بتسجيل بياناتهم على موقع وزارة الصحة للقاح كورونا.

أعرب نائب المحافظ عن شكرة وتقديرة للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهة .

المصرى اليوم

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