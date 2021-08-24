«واشنطن بوست»: مدير الاستخبارات الأمريكية التقى زعيم «طالبان» في كابول

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، الثلاثاء، عن أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، التقى زعيم حركة «طالبان»، عبدالغني برادار، في العاصمة كابول.

وكان قد اعتقلت الاستخبارات الأمريكية منذ 11 عامًا، زعيم طالبان بارادار، بعد أن أمضى 8 سنوات في السجن، انخرط في مفاوضات مع الولايات المتحدة في قطر.

كانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتخذ خلال 24 ساعة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان المقرر حاليا حتى 31 أغسطس.

يذكر أن حركة طالبان سيطرت على العاصمة كابول دون مقاومة من الحكومة الأفغانية وهروب الرئيس أشرف غني.