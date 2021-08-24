أخبار عاجلة

نظام تنفيذ الأحكام الإدارية.. مستشار قانوني: فريد من نوعه ويعالج القصور السابق ضد الجهات -
لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران -
"التعاون الإسلامي" تدين محاولة استهداف "الحوثي" المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة -
الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا -
أولى خريجات تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: فخورات ونعتز بالبدلة العسكرية -
سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني -
رسالة مهمة من اللجنة الأوليمبية للنادي الأهلي -
الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس (فيديو) -
يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 -
«الجيزة» تعلن إقامة معرض للحرف اليدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

«واشنطن بوست»: مدير الاستخبارات الأمريكية التقى زعيم «طالبان» في كابول

Print
«واشنطن بوست»: مدير الاستخبارات الأمريكية التقى زعيم «طالبان» في كابول «واشنطن بوست»: مدير الاستخبارات الأمريكية التقى زعيم «طالبان» في كابول

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت صحيفة «واشنطن بوست»، الثلاثاء، عن أن مدير وكالة الاستخبارات المركزية، ويليام بيرنز، التقى زعيم حركة «طالبان»، عبدالغني برادار، في العاصمة كابول.

وكان قد اعتقلت الاستخبارات الأمريكية منذ 11 عامًا، زعيم طالبان بارادار، بعد أن أمضى 8 سنوات في السجن، انخرط في مفاوضات مع الولايات المتحدة في قطر.

كانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتخذ خلال 24 ساعة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان المقرر حاليا حتى 31 أغسطس.

يذكر أن حركة طالبان سيطرت على العاصمة كابول دون مقاومة من الأفغانية وهروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة

الحكومة الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

الحكومة الأردنية تشترط تلقي اللقاح المضاد لكورونا لدخول الوزارات والدوائر الحكومية

ميقاتي: البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى بازار سياسي

ميقاتي: البعض مصر على تحويل عملية تشكيل الحكومة في لبنان إلى بازار سياسي

مصدر : الحكومة رفعت انظمة الاعلام عن الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي

مصدر : الحكومة رفعت انظمة الاعلام عن الموقع الالكتروني لديوان التشريع والرأي