برشلونة يقترب من إنهاء أزمة «البقرات المقدسة»

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اقترب مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، من التوصل لاتفاق مع النجوم الكبار في الفريق من أجل تخفيض رواتبهم في الفترة المقبلة، والموافقة على الاستمرار مع العملاق الكتالوني براتب أقل مما يحصلونه عليه حالياً.

وألقت الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم الرياضي في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد منذ نحو عامين بظلالها القائمة على نادي برشلونة الذي يعاني من أزمة مالية كبيرة، فرضت عليه رحيل نجمه الأسطوري ليونيل ميسي في الصيف الجاري إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن مسؤولي نادي برشلونة اقتربوا من التوصل لاتفاق مع قائد الفريق سيرجيو بوسكيتس من أجل الموافقة على تخفيض راتبه في الفترة المقبلة، ونفس الأمر مع اللاعب سيرجي روبرتو.

وكان هناك مجموعة من اللاعبين الكبار في صفوف برشلونة، أطلقت عليهم الصحف الإسبانية لقب القطط السمان أو البقرات المقدسة، وعلى رأسهم الثنائي بوسكيتس وسيرجي روبرتو، إلى جانب جيرارد بيكيه وجوردي ألبا.

ونجح برشلونة في التوصل لاتفاق مع بيكيه وجوردي أليا لتخفيض راتب كل منهما بنسبة 25 في المائة، وهو نفس الأمر تقريباً الذي سيتم تطبيقه مع سيرجيو بوسكيتس، حيث سيخض الراتب 25 في المائة مع تأجيل حصوله على مستحقاته وجدولتها على عدة سنوات في المستقبل.

وأضافت الصحيفة أن وكيل اللاعبين تم استقباله في المكاتب الفنية لنادي برشلونة صباح اليوم الثلاثاء وتم الاتفاق معه على إنهاء المشكلة.

واختتمت أن برشلونة توصل لاتفاق أيضاً مع سيرجي روبيرتو الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل لتمديد عقده لعامين جديدين، مع تخفيض راتبه أيضاً هذا الموسم.