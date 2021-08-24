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استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمكتب البرلمان بالقاهرة، وفداً من وزارة الخارجية، ضم كل من: السفير عاصم حنفي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والسفير علاء رشدى مساعد وزير الخارجية ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير محمد أبوالخير مساعد وزير الخارجية مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الدكتور أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والمستشار بالوزارة عماد مرقص.

وتناولت المباحثات عدداً من القضايا المتعلقة بالتنسيق المشترك القائم بين البرلمان العربي ووزارة الخارجية المصرية، خاصة على المستوى البرلماني وعلى نحو يخدم مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياها.

وخلال اللقاء، أعرب «العسومي» عن تقدير البرلمان العربي للدعم الكامل الذي يقدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للبرلمان العربي على كافة المستويات اللوجستية والفنية، وهو ما كان له أكبر الأثر في إنجاح عمل البرلمان وتسهيل عمله، كما ثمَّن رئيس البرلمان العربي المواقف العروبية الخالصة للرئيس السيسي والداعمة لكل ما يعزز العمل العربي المشترك والتضامن العربي، فضلاً عن جهود فخامته الملموسة في صون وحماية الأمن القومي العربي.

وتم خلال المباحثات التطرق إلى الآليات العربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان، حيث أكد «العسومي» أن إستراتيجية البرلمان العربي تنطلق من التأكيد على ضرورة احترام خصوصية المجتمعات العربية فيما يتعلق بقضايا حقوق الانسان، مع وضع إطار مؤسسي مستدام للتعامل مع هذا الملف في إطار عربي خالص، بعيدا عن تسييسه أو استخدامه كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية. ومن جانبهم، أثنى مساعدي وزير الخارجية المصري على رؤية البرلمان العربي، مؤكدين على استعداد وزارة الخارجية لتقديم كل الدعم والمساندة للبرلمان العربي في هذا المجال.

ومن جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص شكره وعظيم تقديره ل سامح شكري وزير الخارجية، على حرصه الشديد على التنسيق الدائم مع البرلمان العربي، وتعزيز أدوات الدعم والتواصل معه على كافة المستويات.