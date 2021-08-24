«الجيزة» تزيل مخالفات بناء بأبو النمرس ومصادرة 120 شيشة بحي شمال

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قامت محافظة الجيزة بعدة حملات لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والمنشأت التجارية.

قام حي شمال الجيزة بتنفيذ حملة بقطاع المنيرة الغربية والبراجيل تم فيها مصادرة ١٢٠ شيشة وعدد ٦٠ كرسي وتلاجه وميزان ومضبوطات أخرى كما تم ضبط سيارة نقل مخلفات قبل الشروع في تفريغها بنطاق الحى وتم التحفظ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قام مركز ومدينة أبوالنمرس بتنفيذ إزالة ف المهد بمنطقه زاويه ابو مسلم بشبرامنت وعرب سراب واتخاذ الاجراءات القانونيه نحو المخالف

كما شن حي جنوب الجيزة حملات على شوارع البحر الأعظم وكولدير وجسر الكنيسه المنيب اسفرت عن رفع الإشغالات للمحال والمنشات التجارية، كما تم ايقاف اعمال تشطيب بدون ترخيص وسحب المعده بجسر الكنيسه بمتابعة.