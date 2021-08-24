الهجان يتفقد 7 مشاريع قبل إصابتة بكورونا ..و«الصحة» توجه بتطعيم العاملين بديوان المحافظة

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دفعت مديرية الصحة بالقليوبية بفرق طبية اضافية للتوجه إلى ديوان عام محافظة القليوبية لتطعيم العاملين بالديوان العام بلقاح فيروس كورونا المستجد تزامنا مع إعلان محافظة القليوبية إصابة المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان بالفيروس وشهد الديوان العام حالة من الهدوء الحذر.

وقال مصدر بديوان عام المحافظة أن اللواء عبدالحميد الهجان حالة مستقرة وأنه حاليا يتماثل للشفاء بعد خضوعه لبروتوكول وزارة الصحة كما أنه يباشر عمله باستراحة المحافظ ببنها، كما أنه لا يوجد أي تأثير على حركة العمل بديوان المحافظة وأن كل شئ يسير وفق ألية العمل.

أعلنت المحافظة في بيان لها تأجيل إحتفالات العيد القومي نظرا لإصابة المحافظ بكورونا وإرجاء كافة الفاعليات المقررة من افتتاحات واستقبال المحافظين السابقين خلال الاحتفالات نظرا لإصابة المحافظ بكورونا، وعزله منزليا بالإستراحة الخاصه به في بنها ومن الفاعليات التي تم إعلان تأجيلها تكريم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية والتي كان مقررا عقدها غدا الأربعاء.

و كلف الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، فريق الطب الوقائي بالمديرية والفرق المتحركة بمستشفي الرمد ومدخلي البيانات بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية بضرورة تطعيم جميع العاملين بديوان عام مديرية الصحة بالقليوبية بلقاح فيروس كورونا.

‎وأوضح الدكتور خالد جمال عبدالغني بأن الفرق الطبية الثابتة والمتحركة بالصحة تواصل جهودها المكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتقوم بتسجيل المواطنين على موقع التسجيل الالكتروني للوزارة والخاص بتطعيم المواطنين على مستوي الجمهورية.

يذكر ان اخر جولة اجراها المحافظ اللواء عبدالحميد الهجان كانت صباح امس الاثنين في مدينتى بنها شبرا الخيمة حيث تابع عددا من الانشطة منها مكتبة المنار وأعمال تطوير مبنى صقلية وتابع سير العمل بخطوط النقل التابعة لجولدن باص والتي تعمل على نقل المواطنين من المحافظه إلى العاصمة الإدارية، وسير العمل بمشروع الشبكات الأرضية وأعمال التطوير والرصف أمام المدرسه اليابانية بعزبة الزراعة وأعمال تطوير ميدان المحطة وذلك بمدينة بنها كما تابع أعمال تطوير محيط قصر محمد على بحي غرب شبرا الخيمة.