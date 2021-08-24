كنوز العراق في مرمى المهربين.. حضارة آلاف السنين تباع بمئات الدولارات

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أن تعبث الجماعات المتشددة بتاريخ بلادك التي أنهكتها الحرب وأغرقتها الصراعات، أن يبيع سلة من المتسللين تاريخ بلادك مقابل حفنة من الدولارات، أن يضحى تاريخ بلادك في مرمى المهربين، كل هذا وأكثر ما تشهده العراق التي تباع كنوزها الحضارية في مزادات عامة.

وحسبما أفادت به وكالة «فرانس برس» بيع لوح طيني سومري يعود لثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، عبر موقع «لايف أوكشنيرز»، بمئات من الدولارات، نعم بيع اللوح السومري بثمن بخس، وقد وجد طريقه إلى بريطانيا، وصولًا لبيوت المقتنين ببساطة، وضُرب بتاريخه وقيمته الحضارية عرض الحائط.

طالما كانت تجارة وتهريب الأثار مزدهرة في العراق، إلا أن الاحتلال الأمريكي، وتسلسل الجماعات الإرهابية إلى قلب المدن العراقية أدى إلى استشرائها وصولًا إلى مواقع بيع المقتنيات الثمينة عبر الإنترنت.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مدير دار «تايمتيبل أوكشنز» قوله أن تلك القطعة عرضت في مزاد علني بدء بـ 600 دولار تقريبا على أنها «إحدى مقتنيات رجل من ويست ساسيكس بالمملكة المتحدة».

كان اللوح السومري جزءًا من مجموعة أخرى من الألواح المسمارية ملكًا لبريطاني لندني قبل العام1992، بحسب مدير الدار الذي زعم جهله يقيمة القطعة الأثرية، وأضاف أن مؤسسته تدرك أن أزمة الآثار المهربة باتت بمثابة «أمر واقع» وأنه يبذل قصارى جهده لتجنب اقتنائها لكن «الأمر صعب للغاية»؛ لكون أعداد لا تحصى من القطع هرّبت من آلاف المواقع الأثرية غير المحمية في بلدانها بما يكفي، لا سيما في بلد عانى عقوداً من الحصار والحروب ويواجه تحديات الفساد وهيمنة مجموعات مسلحة كالعراق على حد قوله.

وبينما تُلقى السلطات العراقية باللوم على الجماعات المتشددة التي تجعل بقيمة القطع الآثرية، وبينما لا توجد إحصائية عراقية رسمية بعدد الآثار المهربة، نقلت الوكالة الفرنسية عن مدير هيئة الآثار والتراث العراقية ليث مجيد، أن السببب في العبث بآثار العراق لا يعود إلى عدم كفاية تأمين المواقع الآثرية فحسب؛فالتهريب لا يشمل القطع المسروقة من المتاحف فقط بل يعتمد على النبش العشوائي بالمواقع الأثرية.

كذلك روى حارس موقع أثري جنوبي العراق_حيث موضع ازدهار الحضارتين السومرية والبابلية، وقلب التاريخ العراقي_ أنه وجد نفسه أكثر مكن مرة على مدار 20 عامًا أمضاها في هذه المهنة في مرمى نيران المهربين، وأكد خبير أمني لوكالة «فرنس برس» تكرار اصطدام العاملين في بعثات التنقيب عن الآثار بالمهربين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خبراء أمنيين، أن عمليات النبش والتهريب التي تشهدها العراق تتمركز في الكوت والسماوة والناصرية جنوب العراق؛ حيث غياب الحماية الأمنية التي تليق بأهميةو منطقة شهدت مهدت حضارة من أقدم حضارات العالم القديم.

ولفتت الوكالة إلى أن تنظيم«داعش» دمّر مواقع أثرية بالغة الأهمية شمالي العراق كـ«آثار نمرود» مشيرة إلى أن قيمة الإيرادات التي جمعتها «داعش» من «التجارة بالآثار أو فرض ضرائب على مهربين في الأراضٍي العراقية تحت سيطرته تقدر بنحو عشرين مليون دولار من أصل إجمالي إيراداتهم المقدّر بـ2،3 إلى 2،68 مليار في 2015 فقط، وهي إحصائية وردت بتقرير منظمة «جلوبال أنيشاتيف ضد الجريمة المنظمة» في 2020

ووفق خبير أمنى عراقي، فإن القطع المُهربة تتجه نحو منطقة جنوبي العمارة في الأهوار غربي العراق؛ إذ تعرف هذه المنطقة بأنها «مركز تهريب الآثار، كذلك قال مصدر مقرب من الحكومة العراقية لوكالة «فرانس برس» يغذي التهريب في العراق شبكات الجريمة المنظمة حول العالم نظرًا للحدود المترامية للعراق مع كل من إيران وسوريا وتركيا .

إلى هذا وفي ظل استشراء الفساد لا تزال الحدود العراقية منفذًا لخروج الحضارة العراقية منافذ بيعها، ولا يعلم أحد متى تنتهي فوضى التهريب.