أخبار عاجلة

نظام تنفيذ الأحكام الإدارية.. مستشار قانوني: فريد من نوعه ويعالج القصور السابق ضد الجهات -
لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران -
"التعاون الإسلامي" تدين محاولة استهداف "الحوثي" المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة -
الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا -
أولى خريجات تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: فخورات ونعتز بالبدلة العسكرية -
سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني -
رسالة مهمة من اللجنة الأوليمبية للنادي الأهلي -
الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس (فيديو) -
يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 -
«الجيزة» تعلن إقامة معرض للحرف اليدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور)

Print
«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور) «الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت محافظة الجيزة باستكمال الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف والإنارة والبدء بتركيب البلدورات الخرسانيه بشارع ناصر الثوره من شارع الهرم

حيث تم تركيب البلدورات الخرسانيه بشارع استديو الاهرام من شارع الهرم

والبلدورات الخرسانيه والبدء بتركيب بلاط الانترلوك بشارع الهنيدي من شارع الهرم وتركيب بلاط الانترلوك بشارع شكري من شارع الهرم

والبدء بازاله الارصفه وتوسعة شارع السادات من شارع الهنيدي كما واصل حى العمرانية استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لاعمال الرصف والانارة وازاله الارصفة وتوسعة شارع عدوى سليم من شارع ترعة الزمر تمهيدا لرصف الشارع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا

عالم بالأزهر : الرسول قال أنتم أعلم بشؤون دنياكم.. والزيادة السكانية تهدد مجتمعنا

إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة

إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بطريق السخنة الزعفرانة

سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان

سحب وتحليل 614 عينة من الصرف الصحي والمياه الجوفية بأسوان

الشركة الفرنسية تعدل مواعيد رحلات مترو الخط الثالث بدءا من السبت

الشركة الفرنسية تعدل مواعيد رحلات مترو الخط الثالث بدءا من السبت