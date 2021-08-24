«الجيزة» ترصف عددا من شوارع العمرانية مع تركيب إنترلوك (صور)

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قامت محافظة الجيزة باستكمال الخطة الاستثمارية لأعمال الرصف والإنارة والبدء بتركيب البلدورات الخرسانيه بشارع ناصر الثوره من شارع الهرم

حيث تم تركيب البلدورات الخرسانيه بشارع استديو الاهرام من شارع الهرم

والبلدورات الخرسانيه والبدء بتركيب بلاط الانترلوك بشارع الهنيدي من شارع الهرم وتركيب بلاط الانترلوك بشارع شكري من شارع الهرم

والبدء بازاله الارصفه وتوسعة شارع السادات من شارع الهنيدي كما واصل حى العمرانية استكمال تنفيذ الخطة الاستثمارية لاعمال الرصف والانارة وازاله الارصفة وتوسعة شارع عدوى سليم من شارع ترعة الزمر تمهيدا لرصف الشارع.