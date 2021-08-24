5 مليارات جرعة تطعيم ضد كورونا في العالم.. والصين تحتل المركز الأول

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تجاوزت حصيلة التطعيمات باللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، 5 مليارات جرعة.

واحتلت الصين المركز الأول بأكثر من 1.96 مليار جرعة، ثم الهند بـ582 مليونا و240 ألفا.

تلتهما الولايات المتحدة بـ 363 مليونا و270 ألف جرعة، والبرازيل بـ 178 مليونا و550 ألفا، واليابان 118 مليونا و310 آلاف.

وحلت في المرتبة السادسة ألمانيا بـ 99 مليونا و630 ألفا، وإندونيسا 89 مليونا و830 ألفا، فيما جاءت تركيا في المركز الثامن بـ 89 مليونا و812 ألف جرعة.

وتجاوز عدد المصابين بكورونا حول العالم، 213 ملايين و359 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 4 ملايين و454 ألفا.