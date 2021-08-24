15 سبتمبر.. آخر موعد للتقدم لمنح طلاب الدراسات العليا بجامعة بنها

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أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، مد فترة التقدم للمنح الدراسية المقدمة لطلاب الدراسات العليا، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعي حتى منتصف سبتمبر وذلك لإتاحة الفرصه للتقدم. وقال «الجيزاوي»، إن المنح الدراسية تم تخصيصها لطلاب الدراسات العليا لمرحلتى الماجستير والدكتوراه من غير المعيدين والمدرسين المساعدين بكليات الطب البشرى والطب البيطري والعلوم والهندسة والزراعة، مشيرا إلى أن المنح الدراسية تأتي في إطار توفير كافه سبل الدعم ورعاية الطلاب المتفوقين بالجامعة.

وأضاف أن شروط المنح الدراسية تتضمن، طلاب كليات (الطب البشرى- الطب البيطرى - العلوم - الهندسة - الزراعة)، وأن يكونوا مقيدين بمرحلة الماجستير اوالدكتوراة بالكلية منذ عام دراسي كامل، وليس من ضمن معاوني أعضاء هيئة التدريس (معيد - مدرس مساعد)، من غير العاملين بالحكومة أو القطاع العام، والموضوعات البحثية التي تساهم في ربط البحث العلمي بمعالجة مشكلات المجتمع وذلك ضمن تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

وتابع، أنه سيتم منح مالية شهرية للطلاب المختارين تبلغ ألف جنيه لطالب الماجستير تصرف لمدة عام وكذلك ألف جنيه لطالب الدكتوراه تصرف لمدة عامين، وتخصيص مكافأة مالية تبلغ ٢٥ الف جنية تصرف على دفعتين.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقدم للبرنامج: (أصل + 5 نسخة مصورة)، السيرة الذاتية مرفق به صورة شخصية حديثة، وخطاب توصية من المشرف الرئيسي، وإقرار من المتقدم انه لايعمل بالحكومة أو القطاع العام وليس لديه عمل، وإفادة من الكلية انه مقيد لدرجة الماجستير أو الدكتوراة تشمل عنوان الموضوع التسجيل ودورة التسجيل، وملخص عن الموضوع باللغة العربية (صفحة واحدة) بتوقيع الطالب والمشرف الرئيسي،وشهادة البكالوريوس لطلاب الماجستير وشهادة الماجستير لطلاب الدكتوراه، وصورة من بطاقة الرقم القومى، على أن يقوم المتقدم بعمل عرض تقدمي عن الموضوع البحثي وعرضه ومناقشته أمام لجنة التقييم المشكلة من رئيس الجامعة.