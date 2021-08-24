محافظ الشرقية يأمر بغلق وتشميع مطعم مشويات وإحالة صاحبه للنيابة العامة

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أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بغلق وتشميع مطعم مشويات بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق يعمل بدون ترخيص، ويقوم صاحبه بتقديم مأكولات غير مطابقة للإشتراطات الصحية والغذائية.

جاء ذلك بعد ورود معلومات لمحافظ الشرقية تفيد بقيام صاحب مطعم مشويات بمنطقة الغشام بمدينة الزقازيق، بتشغيله بدون ترخيص ويقدم مأكولات غير صالحة للإستهلاك الآدمي وتضر بصحة المواطنين، ليقرر المحافظ تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديريات «الصحة – التموين – الطب البيطري -الأمن الصناعي- رئاسة مركز الزقازيق وإدارة البيئة بالديوان العام»، للتحقق من صحة المعلومات الواردة وإجراء أعمال التفتيش وفقاً للقانون.

أوضح محافظ الشرقية أن اللجنة المشكلة تمكنت من ضبط 70 كيلو لحوم مجهولة المصدر، وذبح خارج السلخانة وتم اعدام 40 كيلو لحم مفروم، و10 كيلو لحم مطهي غير صالحين للإستخدام الآدمي ،بالإضافة إلى إعدام 5 كيلو توابل للتغير في خواصها الطبيعية وخلطها بالرمل والفنيك، وتم غلق وتشميع المطعم بالشمع الأحمر وتحرير محضري جنحة صحية بأرقام 61، 62 لسنة 2021 بالقرارين رقم 96 و97 لعام 1967 المنفذان لقانون 10 لسنة 1966، لحين الإنتهاء من استيفاء الإشتراطات الصحية واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات المختلفة والإنتهاء من التحقيق.

وفي سياق متصل قامت الحملة بالمرور والتفتيش على عدد من المحلات التجارية ومحال الأغذية والمطاعم بمراكز الزقازيق، وكفر صقر، وأولاد صقر، وبلبيس، والقنايات، وديرب نجم، أسفرت الحملة عن سحب ٤٨عينة من «محل بقالة بكفر صقر- مصنع مخللات بالقنايات- ثلاجة حفظ أغذية بديرب نجم- مخبز لأولاد صقر- ثلاجة حفظ اغذيه ببلبيس- مصنع تعبئة مواد غذائية بالزقازيق»، وتحرير ١٨ محضر وإعدام٢١٤٥ ك مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلا عن تحرير إنذارين بالغلق

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من ضمان مستوى الخدمة الغذائية المقدمة للمواطنين والإلتزام بالإشتراطات واستخراج التراخيص اللازمة، مشدداً على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.