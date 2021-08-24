العثور علي سيدة في حالة تعفن ببولاق الدكرور .. و الأمن يكشف اللغز

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كشف التحريات مباحث الجيزة، تفاصيل وفاة سيدة عثرعلى جثتها في حالة تعفن داخل شقتها بمنطقة بولاق الدكرور، وقالت أنها تناولت جرعة زائدة من المخدرات تسببت في وفاتها، وقررت النيابة العامة بدفنها وبعد انتداب طبيب شرعي للتأكيد من سبب الوفاة

كانت أجهزة أمنية تلقت بلاغا بخروج رائحة كريهة من شقة سكنية بالدورالرابع بمنطقة بولاق الدكرور، انتقل ضباط القسم إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل تدعي «آية. ف» في العقد الثالث من عمرها، وترتدي كامل ملابسها، ولا توجد بها إصابات ظاهرة، تم تحرير محضر وعرضها على النيابة العامة.

كشف التحقيقات بوجود مخدر الفودو في العينية التي تم اخذها من جثة المتوفية، كما تم العثور على آثار بقايا مواد مخدرة بشقة المتوفية وتم تحريزها وعرضها على النيابة العامة، وقالت أن المتوفية كانت تتعاطي المخدرات، ولا توجد شبهه جنائية في الواقعة.