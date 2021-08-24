لبطلان التحقيق معها.. إلغاء مجازاة أستاذة بكلية الطب قصر العيني

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ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار رئيس جامعة القاهرة معاقبة أستاذة بقسم الامراض المتوطنة بكلية طب القصر العيني بعقوبة اللوم التي عوقبت بها عام ٢٠١٩، لما نسب اليها من مخالفة وظيفية، وذلك لبطلان التحقيق الذي أُجري معها .

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ثبت للمحكمة، أنه صدر بناء على تحقيق أجري مع الطاعنة في موضوع المخالفة المنسوبة إليها بمعرفة أستاذ متفرغ بقسم المرافعات المدنية والتجارية بكلية الحقوق، ولما كان المحقق الذي أجرى التحقيق مع الطاعنة ليس عضواً بهيئة التدريس بتلك الجامعة وإنما يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بها، فمن ثم يصبح التحقيق الذي أخرى مع الطاعنة باطلا ويخالف قانون تنظيم الجامعات في هذا الشأن.