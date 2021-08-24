«عجوز كرداسة» تنجو من الموت بأعجوبة.. «عامل» يشعل النيران في منزل شقيقته

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شهوة الانتقام، دفعت «عامل» للاستعانة بزوجته ونجليه وزوجة أحدهما، على إضرام النيران بمسكن شقيقته «العجوز» من الأم في منطقة كرداسة شمال الجيزة.

«العجوز»، نجت من الموت بـ«أعجوبة»، إذ فوجئت بتصاعد الأدخنة فجرًا بالطابق الـ2 من منزلها، وحين صعدت إلى الطابق، فوجئت بالنيران تأتٍ على كل أرجاء المكان، فأطلقت صراخات استغاثة متتالية: «إلحقوني.. النار هتمسك فيّ».

ابن «العجوز» الذي كان بذات المسكن، أول من هرول لنجدة والدته مع الجيران، وتمكنوا من السيطرة على النيران، وأبلغوا أجهزة الأمن التي حضرت على الفور.

«العجوز»، اتهمت خلال تحقيقات نيابة مركز إمبابة وكرداسة، أخيها غير الشقيق بالوقوف وراء الحادث، وبعد إجراء التحريات توصلت إلى أن المتهم استعان بزوجته ونجلاه وزوجة أحدهما لإضرام النيران في منزل أخته إثر خلافات نشبت بينهما.

النيابة، أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهمين، وتمكنت من ضبطهم جميعًا فيما عدا المتهم الأول- واعترفوا في التحقيقات، بتدبيرهم للحريق «علشان نعلهما الأدب».

النيابة، طلبت انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، وما تزال التحقيقات مستمرة.

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