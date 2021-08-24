أخبار عاجلة

نظام تنفيذ الأحكام الإدارية.. مستشار قانوني: فريد من نوعه ويعالج القصور السابق ضد الجهات -
لبنان تخطف نقطة ثمينة من الإمارات .. وسوريا تخسر من إيران -
"التعاون الإسلامي" تدين محاولة استهداف "الحوثي" المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخخة -
الولايات المتحدة تسجل 171,123 إصابة جديدة و 1,328 وفاة بكورونا -
أولى خريجات تدريب الكادر النسائي للقوات المسلحة: فخورات ونعتز بالبدلة العسكرية -
سفير السعودية في بوركينا فاسو يلتقي وزيرة المرأة ويناقشان التعاون بمجال العمل الإنساني -
رسالة مهمة من اللجنة الأوليمبية للنادي الأهلي -
الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس (فيديو) -
يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021 -
«الجيزة» تعلن إقامة معرض للحرف اليدوية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

«عجوز كرداسة» تنجو من الموت بأعجوبة.. «عامل» يشعل النيران في منزل شقيقته

Print
«عجوز كرداسة» تنجو من الموت بأعجوبة.. «عامل» يشعل النيران في منزل شقيقته «عجوز كرداسة» تنجو من الموت بأعجوبة.. «عامل» يشعل النيران في منزل شقيقته

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهوة الانتقام، دفعت «عامل» للاستعانة بزوجته ونجليه وزوجة أحدهما، على إضرام النيران بمسكن شقيقته «العجوز» من الأم في منطقة كرداسة شمال الجيزة.

«العجوز»، نجت من الموت بـ«أعجوبة»، إذ فوجئت بتصاعد الأدخنة فجرًا بالطابق الـ2 من منزلها، وحين صعدت إلى الطابق، فوجئت بالنيران تأتٍ على كل أرجاء المكان، فأطلقت صراخات استغاثة متتالية: «إلحقوني.. النار هتمسك فيّ».

ابن «العجوز» الذي كان بذات المسكن، أول من هرول لنجدة والدته مع الجيران، وتمكنوا من السيطرة على النيران، وأبلغوا أجهزة الأمن التي حضرت على الفور.

«العجوز»، اتهمت خلال تحقيقات نيابة مركز إمبابة وكرداسة، أخيها غير الشقيق بالوقوف وراء الحادث، وبعد إجراء التحريات توصلت إلى أن المتهم استعان بزوجته ونجلاه وزوجة أحدهما لإضرام النيران في منزل أخته إثر خلافات نشبت بينهما.

النيابة، أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهمين، وتمكنت من ضبطهم جميعًا فيما عدا المتهم الأول- واعترفوا في التحقيقات، بتدبيرهم للحريق «علشان نعلهما الأدب».
النيابة، طلبت انتداب خبراء الأدلة الجنائية، لفحص آثار الحريق وتحديد بدايته ونهايته والأدوات المستخدمة في إحداثه، وما تزال التحقيقات مستمرة.

اقرأ أيضًا:

«مأساة في الوراق».. غرق شاب بعد مشادة كلامية مع والده (فيديو)

طليقة المتهم بقتل حماته وطفلته: «ماصعبتش عليه بنته.. ووالدتي كانت واخدة له قرض» (فيديو)

حبس مالكي مصنع زيوت وشحوم بأبورواش بعد مصرع 5 في غلاية (فيديو وصور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس (فيديو)

الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس (فيديو)

«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

«رخصة الإنجاب».. دعوة جديدة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو)

مستشار الرئيس للصحة يكشف مصير كورونا في نهاية 2021 (فيديو)

سؤال محرج.. صاحبة مبادرة «العلاج بالحضن» تنسحب على الهواء «فيديو»

سؤال محرج.. صاحبة مبادرة «العلاج بالحضن» تنسحب على الهواء «فيديو»