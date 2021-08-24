ضبط 12161 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها المُكبرة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة جميع أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود تلك الحملات، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها ضبط 2955 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، وضبط 12161 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 156 قضية في مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ومخالفات الجمارك وحماية الأموال والضرائب العقارية والملاهي وتحري مدين لمصلحة الضرائب.

كما أسفرت عن ضبط 1330 قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، ثروة زراعية، مواد بترولية، سجائر).