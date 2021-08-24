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«بيت الموسيقي والرسم» يطلق معرضه الأول الجمعة على نغمات دينا وغسان

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«بيت الموسيقي والرسم» يطلق معرضه الأول الجمعة على نغمات دينا وغسان «بيت الموسيقي والرسم» يطلق معرضه الأول الجمعة على نغمات دينا وغسان

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تحت «عنوان الرسم والموسيقي حياه» ينظم مركز بيت الموسيقي والرسم المعرض الاول لطلاب الرسم، الجمعة ٢٧ اغسطس الجاري، بالتجمع الاول ويصاحبهم بالعزف اثناء الرسم مجموعة متميزة من طلاب فصول البيانو والكمان والدرامز والايقاع والغناء بجانب مشاركة متميزة لمجموعة من امهر طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر ان مركز بيت الموسيقي والرسم أسسه ثنائي العود دينا عبدالحميد وغسان اليوسف قدموا من خلاله للمجتمع العديد من الاطفال والشباب المبدعة في مجالات الموسيقي والفنون المختلفة.

يتضمن البرنامج باقة من اشهر اعمال عمالقة الموسيقي والعزف في والوطن العربي منها زروني كل سنة مرة، طلعت يا محلي نورها، يا ورد على فل وياسمين والبنت الشلبية ل سيد درويش، حاجة غريبة ل منير مراد، قلبي ومفتاحة لفريدالاطرش ،موسيقي سماعي بياتي ل ابراهيم العريان، موسيقي لونجا فرح ل رياض السنباطي، موسيقي لونجا نهاوند ل ممدوح الجبالي.

يذكر ان الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته المصرية دينا عبدالحميد يعدا اول ثنائى عربى يعزفان على الة عود واحدة، درسا الموسيقى منذ صغرهما كما انهما يعملان كاساتذة في مركز تنمية المواهب بدار الاوبرا المصرية.شاركا في العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان العود بتطوان ( المغرب )، معهد الموسيقى باسطنبول ( تركيا )، مهرجان العود الدولى الذي اقيم تحت رعاية دار الاوبرا المصرية كما اقاما العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الاماكن الثقافية والقاعات الهامه بمصر ونالا استحسان الجماهير والنقاد.

المصرى اليوم

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