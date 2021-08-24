جاز سبيد أوف هارتس ومحمد محسن على مسرح المحكى

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في اطار فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يقدم فريق سبيد اوف هارتس حفلا في الثامنة مساء الخميس 26 اغسطس على مسرح المحكى يتضمن مختارات من اعمال موسيقى الجاز العالمية الشهيرة .

يليه وفى العاشرة مساء يقدم المطرب الشاب محمد محسن حفلاً يتغنى خلاله بمجموعة من المؤلفات التراثية لـفنان الشعب سيد درويش والشيخ إمام عيسي وغيرهم منها قوم يا مصرى، أهو ده اللى صار، التحفجية، أنا أتوب عن حبك، والله تستاهل يا قلبى والبحر بيضحك ليه بالإضافة إلى باقة من أعماله الخاصة الوطنية والعاطفية منها اللف ف شوارعك، لو يطول الليل، بندعيلكوا، من زمان جدا، غنوة مبتكملش وخلى القمر طالع، حضنك حياة .