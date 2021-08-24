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بالصور.. CNN تصف جبل "رال" بتبوك: لوحة ربانية بديعة

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أظهر حركة المجرات في السماء والتي تشكل مشهداً ساحراً

بالصور.. CNN تصف جبل

تحتضن منطقة تبوك عددًا من المشاريع المُبهرة مثل "نيوم"، و"أمالا"، ووجهات طبيعية مشوقة مثل جبل "رال".. بهذه المقدمة بدأت الأخبار الأمريكية CNN تقريرها عن منطقة تبوك، وتحديدا عن جبل "رال".

وذكرت الشبكة الأمريكية أن موقع جبل "رال" يقع على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرق محافظة الوجه، وكان محط اهتمام المصور الفوتوغرافي المحب للطبيعة، محمد أحمد الشريف.

وقال "الشريف" في مقابلة مع موقع شبكة CNN إنه استخدم طائرة درون لتوثيق مشهد السحاب وهو يمر على قمم جبل رال، حيث تظهر السماء الزرقاء وهي تعلو المنطقة الرملية الصحراوية المُحيطة بالجبل في منظر وصفه المصور بأنه "لوحة ربانية بديعة".

وأكّد المصور "الشريف" أن التصوير وثق لمناظر لا يستطيع المشاهد أن يراها إلا عند وجوده على متن طائرة، وأنه حاول إبراز حركة المجرات فوق الجبل عند زيارته للمنطقة.

وأكّد "الشريف" أن الرحلة إلى الجبل ممتعة، حيث يتميز جبل رال بظهور حركة المجرات في السماء والتي تشكل مشهداً ساحراً، لكنها تتطلب جهداً كبيراً في الوقت ذاته لتوثيقها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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