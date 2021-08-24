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رسالة مهمة من اللجنة الأوليمبية للنادي الأهلي
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:03 مساءً
الجيزة : تشميع مصنع يعيد تدوير البلاستيك بأبو النمرس (فيديو)
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:03 مساءً
يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:03 مساءً
«الجيزة» تعلن إقامة معرض للحرف اليدوية
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:02 مساءً
رئيس تونس: كانوا يعتقدون أنهم سيُغرونني بالمال والتحالفات
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:02 مساءً
الرئيس محمود عباس يقلّد الفنان المصري أشرف زكي أعلى وسام ثقافي في فلسطين
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:02 مساءً
افتتاحية أوبرا الحارس في انطلاق الموسم الجديد للسيمفوني بالأوبرا
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الخميس 02 سبتمبر 2021 10:02 مساءً
بمشاركة عدد من القطاعات العسكرية.. اختتام بطولتي الرماية العملية والنخبة للأطباق
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:54 مساءً
رحلة الحصول على المصل.. «المصري اليوم» تجري معايشة لتطعيم المواطنين بالإسكندرية
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
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الخميس 02 سبتمبر 2021 09:48 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
لقاء وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع نظيره المصري محمد زاكي في موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 24 أغسطس 2021 01:55 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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