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الصحة الفلسطينية: بدأنا موجة رابعة من كورونا

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الصحة الفلسطينية: بدأنا موجة رابعة من كورونا الصحة الفلسطينية: بدأنا موجة رابعة من كورونا

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أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله، غسان نمر، أن فلسطين دخلت في موجة رابعة من .

وأفاد نمر في حديثه مع إذاعة «صوت فلسطين»، بأنّ هناك ازدياد كبير في عددإ إصابات كورونا، ولذلك تمت إعادة فرض بعض الإجراءات في الأماكن المغلقة.

وشدد أنّ هناك عقوبات لمن لا يلتزم بالإجراءات الوقائية.

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 95.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية الصحة الفلسطينية إلى وجود 4 وفيات و1570 إصابة جديدة بـ«كورونا».

وأشارت إلى وجود 29 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 96 مريضاً، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي 728،426 بينهم 441،443 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

المصرى اليوم

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