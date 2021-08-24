رصد 14 سلبية.. شاب في مهمة رسمية لكشف القصور في مكاتب خدمة المواطنين ببني سويف

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شاب في مهمة رسمية كشف قصور في منظومة الشكاوى بديوان عام محافظة بنى سويف، وقدم تقرير إلى الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف ب14 سلبية في مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة والقوى العامة وقطاع الهندسة بكهرباء بنى سويف، البداية مع «صلاح» شاب يبلغ من العمر 25 عاما حاصل على ليسانس حقوق، قال صلاح للمصرى اليوم بدات عندما تقدمت لمسابقة اعلن عنها المحافظ منذ عام وهو برنامج تاهيل وتمكين الشباب ومشاركتهم في صنع واتخاذ القرار، وانضم الشاب صلاح إلى مجموعة اطلقت على نفسها g2، وطلب المحافظ من الشاب صلاح ان يقوم بتجربة على انه مواطن يقدم شكوى إلى مكتب خدمة المواطنين، بديوان عام محافظة بنى سويف، ويعد تقريرا يقدمه اليه عن السلبيات والايجابيات في مكتب خدمة المواطنين

وعلى الفور قام الشاب «صلاح» بتنفيذ التجربة وقرر ان يدخل إلى مبنى المحافظة على انه «مواطن» يتقدم بشكوي تنفيذ الصرف الصحي داخل القريه اسوة بالقري المجاوره والمحيطه بالفرية مع العلم بقرب القرية عن غيرها من المحافظه وآليات التنفيذ

وقال صلاح «للمصرى اليوم» ان البداية كانت في مشهد خارجي قبل دخول ديوان عام المحافظة قابلت مواطن على باب المحافظة قال لى «لو سمحت يا مواطن!! يا مواطن رديت انا ___ايوا اتفضل تعرف فين مكتب خدمة المواطنين بالمحافظة؟ المواطن _ ههههه، انا ------- بتضحك ليه ،المواطن __ لا دا لان عارفه كويس، انا ---- وايه اللي يضحك في كده، المواطن _ ولا حاجه غير انك هتدخل بشكوتك مهموم لكن هتخرج بتضحك ومبسوط زي كده ومن هنا جالي تفأؤؤل بإن شكوتي هتوصل وهلاقي اللي هيسمعني اسنادأ على كلام المواطن.

دخلت مبني ديوان عام محافظة ببني سويف ( الساعة الحادية عشر صباحا ) اتقدم بشكوي تنفيذ مشروع الصرف الصحى أخذا بالقري المجاورة لقرية الدوالطة مركز بني سويف

المشهد كالتالي بالدور الاول للديوان العام سألت موظف واتنين وتلاته لا رد، والرابع لو سمحت مكتب خدمة المواطنين دلني عليه وطرقت على الباب لا يوجد احد سألت اخر دلني على نفس المكتب قلت له لا يوجد رد عليا أطرق جامد عشان المكتب فيه تكييف فطرقت ولا يوجد احد

وقال صلاح للمصرى اليوم، فجأه صرخ الموظف بصوت عالي في الطرقه ينادي باسم يا استاذ (م) ومن هنا خرج علينا من مكتب اخر اتجهت إليه وسألني عايز ايه رديت اقدم شكوي رد فين الشكوي رد لازم تكون جي بالشكوي مكتوبه وهنا ممنوع قانونا أننا نتعامل أو نساعد حد في كتابة شكوي

وقال صلاح، سألته طب سيادتك لو كان «إمي لا يجيد القراءة والكتابة» رد قائلا، يطلع خارج المحافظة أو عند الأمن تكتبله ويجي بيها مكتوبه طلبت منه ورقه كي اكتب بها الشكوي رد ممنوع هنا وبعد إلحاح مني بطلب ورقه وكل هذا الحديث واحنا واقفين في الطرقة قام مصرخا (والنبي يا أبلة ن ) اديله ورقه يكتب شكوي توجهت لاستاذه (ن) داخل غرفة بها حوالي (١٠مكاتب / و٤ من الموظفين( منحتني ورقه لتدوين الشكوي وانصرفت، أردت أن استفسر من الموظفين عن طريقه عمل الشكوي أو هناك اسلوب معين لكتابتها ولكن لا يتم الرد عليا الموظفين مشغولين ولكن ليس بعملهم منهم المشغول بمكالمة فون ومنهم المشغول بقصص وحكايات شخصيه ...الخ

وقال صلاح اننى توجهت باستفساري للموظفة استاذه (م) قامت بالرد بكل عداء وعدوانيه لمجرد أن قطعت حديثها الجانبي والشخصي مع زميلتها وقامت موظفه أخرى استاذه (أ) بالرد بأسلوب غير يليق بالآدامية واتهمتني بالإهانة لمجرد طلب الاستفسار فقط وليس العون أو المساعدة ومن هنا تم اخراجي من المكتب قائلة اطلع كمل شكوتك برا عند الأمن وتعالي بيها مكتوبه وبالفعل خرجت (خوفا من استدعاء الأمن لي ) وتم غلق باب المكتب وقفت على سلالم المدخل اكتب الشكوي حتي انتهيت من كتابتها بدون أي متابعه منهم وتوجهت بها إلى مكتب المدير استاذ (م) طرقت الباب لا يوجد احد اوقفتي بالطرقة موظف استاذ (ع) وسألني عايز ايه رديت هسلم الشكوي وبدأ يسألني عن اسمي ومنين وشكوي بخصوص رديت في حين أن الشكوي في أيده وفيها كل التفاصيل

وبعدها وجهني لنفس المكتب استاذ (م) قلت له مش موجود بالمكتب رد قائلا دور عليه وبالفعل قمت بالبحث عن استاذ (م) استغرق حوالي (٢٠ د) ومش لاقيه دخلت للاستاذه (ن) اللي طلبت مني أيضا اروح بيها للمدير اللي مش متاح قلت لها مش موجود قامت موظفه أخرى بتوجيهي للأستاذه (م) في المكتب المجاور وانتقلت لها وسلمتها الشكوي وطلبت منها الجلوس وأخذت تناقشني في الشكوي حتي تعمل على كيفية تصنيفها وتوجيها إلى الجهه المنوطه بالحل وقامت بالتأشير عليها بديل للمدير وتوجيها إلى مكتب خدمة المواطنين بالإدارة الهندسية بمركز بني سويف وبعدها وجهتني لاستاذ (ا)لاستلام وصل بالشكوي ولكن الموظف غير موجود رجعت لها وجهتني لاستاذ (ع) وبالفعل استلمها وحرر لي إيصال تسليم شكوي مطبوع وغير مختوم مدون برقم للشكوي سألته على المتابعة رد قائلا تعالي هنا اسأل بعد كل(١٥يوم) سألته على وجود أي رد مبدئي قبل هذه الفترة رد لا والمتابعة من خلالي وبحضوري للمكتب بالايصال ولا يوجد أي آليه أخرى للمتابعة

انصرفت وتوجهت للاستاذه (م) وبسؤالي لها واستفساري عن احتمالية فقد الايصال المدون برقم الشكوي هل اتمكن من المتابعه في حاله فقدان الايصال وبعد دقيقتين منتظر جوابها ردت قائلة لا ولم يمكني المتابعة إلا بحضوري وتقديم الايصال لان التسجيل بيكون في دفاتر كتابية يصعب علينا البحث والمتابعة إلا من خلال رقم الشكوي المدون بالايصال تقدمت بالشكر وانصرفت

وخرجت من ديوان عام المحافظة الساعة (الثانية عشر وسبع واربعون دقيقة) بعد اكثر من ساعتين عشان اقدم شكوى

وقال الشاب صلاح قمت بجولة ميدانيه لرصد حقائق واقعية ومعلومات حول مكاتب خدمة المواطنين داخل الوزارات والقطاعات الحكومية بالمحافظة عن تعامل تلك المكاتب الخدمية مع الشكوي والمراحل التي تمر بها وكيفية المتابعة والرد على استفسارات وأسئلة المواطن !!! وفى مديرية القوي العاملة ببني سويف كان لابد من زيارة مكتب خدمة المواطنين بمديرية القوى العاملة لأنها الوزارة المسئولة عن التشغيل وعلاقات العمل والتدريب المهني ورعاية القوي العاملة وإدارة السلامة والصحه المهنية والمشهد كالتالي

دخلت مديرية القوي العاملة وسألت عن مكتب خدمه المواطنين ودلني موظف الدور التاني اخر الطرقة وبالفعل انتقلت لهناك ودخلت المكتب الساعة الثانية عشر مساءا لا يوجد به أحد حيث بداخلة أربع مكاتب وشنك أوراق وسألت عن الموظفين هنا وجاء الرد مشوا في حيث أن المواعيد الرسميه من التاسعة صباحا وحتي الثانية ظهرا ومر موظف مسؤول مر بي وسألته عن طريق تقديم الشكوي هنا وتم الرد الشكوي تقديمها بالديوان العام بالمحافظة ويتم توجيها الينا من الديوان العام

وقال صلاح سألت الموظف عن الطلبات الخاصه بطلب فرصه عمل رد قائلا بنوجه المواطن مباشرة لمكتب العمل التابع للوزارة شرق النيل من خلالنا وهناك بيعرضوا عليه الوظائف المتاحه سألت وهل هناك وظائف متاحه رد نعم موجود وظائف في المصانع والشركات والمطاعم لخاصة وبتكون العمالة تحت اشراف ومتابعة الوزاره شكرته وانصرفت

وفى قطاع هندسة الكهرباء قال صلاح وجدت ازدحام شديد من قبل المواطنين على شباك بالخارج لشحن كروت الكهرباء حتي تمكنت ودخلت جوه القطاع وهنا لا يوجد مكتب لخدمة المواطنين وانما القطاع كله مواطنين _ ازدحام وتدفق شديد على الشبابيك الداخليه وكل مواطن بطلب ومظلمه مختلفة عن الآخر وحالة من الاستياء والاستنفار وزعر بصراحه المنظر متعب نفسيا لفت نظري مواطن (عمره ٦٠سنة )او يزيد توجهت نحوه وسألته عن مظلمته رد قائلا جيت من شهرين اشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء وبتجلي بمبالغ تفوق معاشي اقترحوا عليا العداد الكارت وبالتقسيط بس ادفع اللي على القديم كله وسلمت الورق المطلوب للعداد ودفعت فواتير القديم وقلي هيجلك فني بكره يركب لك عداد الكارت وكل ما اجي اسال لإما الموظف مش موجود لإما خارج القطاع وبتنزلي فواتير عاليه تاني لا أقدر على سدادها ولازم ادفع القديم كله تاني عشان يتم تركيب عداد الكارت فمش عارف اعمل ايه صمت بقليل وقلت له ربنا يقويك يا حاج ويعينك وانصرفت وخرجت من ذلك القطاع احمد الله وشاكرا فضله

وقال صلاح انه رصد الإيجابيات والسلبيات من خلال تجارب الواقع والتواصل مع المواطن وان من اهم الإيجابيات تعامل بعض الموظفين بالحسني مع المواطن نسبه لا تتجاوز 10٪

وقال انه تم رصد الكثير من السلبيات من خلال سؤال المواطن والرصد وخوض تجارب من الواقع واليكم على سبيل المثال وليس الحصرعدم رضا تام وسخط المواطن من المنظومة ووحدات ومكاتب خدمة المواطنين بسبب التعامل السئ من قبل الموظفين للمواطن مما يؤدي لانكساره وضعفه حتي يتمكن من تقديم الشكوي وترك الموظفين مكاتبهم قبل انتهاء المواعيد الرسميه وفي ساعات مبكره من الصباح وغياب الموظفين ولا يوجد بديل يقوم بعملهم أثناء الغياب مما يكبد أعباء ماديه للمواطن في إعادة المحاوله في اليوم التالي وعدم التعاون من الموظفين في متابعة كتابة الشكوي

وعدم توافر موظف يقوم بالتعاون مع الأميين (لا يجيد القراءة والكتابه) في كتابة وتقديم الشكوي وزياده الموظفين داخل وحدات ومكاتب خدمة المواطنين دون إسناد عمل لهم وتطاول الموظفين على المواطنين مما يستدعي تدخل الأمن ولكن لصالح الموظف وتوفير برامج تدريب دائم للموظفين (ممثل الدولة) وتمكينهم بشريأ حتي يجيدوا ثقافة التعامل مع المواطنين واستقبال شكاوي المواطنين يدويا عن طريق التسجيل بدفاتر كتابيه ويمنح الشاكي إيصال غير مختوم للتواصل ومتابعة الشكوي وتحديد مده ال١٥ يوم للرد المبدئي على الشكاوي مما يثير غضب الشاكي وعدم تحديد مده أو وقت معين للرد النهائي على الشكاوي واستغراق أكثر من ساعتين لتقديم الشكوي لاول مره ومرور المواطن على اكثر من موظف لإنهاء عمليه تقديم الشكوي في حين إمكانية موظف واحد من إتمامها وتسلمها وقتي وتقديم المواطن الشكوي لأكثر من مكان بنفس الخصوص وعدم تجهيز وحدات ومكاتب خدمة المواطنين باليآت تكنولوجيه تواكب العصر

وعدم تآهيل وتدريب الموظفين على التقنيات الحديثة ولزوم إدامجهم الكترونيأ وعدم توفير مكان لائق لاستقبال المواطنين داخل الوزارات والمديريات والهيئات والقطاعات الحكومية بمحافظة بني سويف وندب مشرف امن لأمان المواطنين داخل وحدة الديوان االعام واعطائه بعض الصلاحيات للفصل وحل المنازعات التي قد تنشأ عن تقديم الشكوي من قبل الطرفين الموظف والمواطن وعدم إمكانية التواصل مع الشاكي تليفونيا ولا الكترونيا

استكفي بذلك لأن هناك الكثير من السلبيات لم تصادفنا ولم يسعنا الوقت للكشف عنها ولكن لو قمنا بالعمل على ما سبق ذكره وإصلاحه سيشعر المواطن بالمشاركة الفعاله مع القطاعات ونشعره بأننا جميعا نعمل من أجله ولصالحه وليس كما رصدنا بحالة من عدم الرضا والسخط تجاه الوحدات والمكاتب الخدمية بالمحافظه

أتمني أن أكون قد كشفت ولو بقليل العوامل والأسباب التي أدت إلى استنفار وعدم ثقة المواطن من المنظومات الخدميه بقطاعات محافظة بني سويف تحياتي وتحية باقي زملائي بالمجموعة G2 لمحافظ الدكتور محمد هاني ونائبيه الذين منحونا هذه الفرصة التي اسعدتنا جميعا ولسيادتكم جزيل الشكر والاحترام