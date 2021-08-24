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مدينة زويل تثبت مصروفاتها للعام الثاني.. تعرف على الرسوم الدراسية

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مدينة زويل تثبت مصروفاتها للعام الثاني.. تعرف على الرسوم الدراسية مدينة زويل تثبت مصروفاتها للعام الثاني.. تعرف على الرسوم الدراسية

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أعلن مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، عن تثبيت المصروفات الدراسية للعام الثاني على التوالي بقيمة 96،000 ألف جنيه مصري سنويًا، بنظام الساعات المعتمدة، لمدة 4 سنوات لبرامج العلوم و5 سنوات لبرامج الهندسة على مدار الفصول الدراسية التي تنص عليها الخطة الأكاديمية لكل طالب أي فصول الخريف والربيع للعام الدراسي 2021/2022.

وذلك بهدف استقطاب أكبر عدد من الطلاب المتميزين والمتفوقين علميا بالثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية والعربية ولتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور بسبب جائحة كورونا وتأثيرها السلبي على دخل الأسرة والاقتصاد بشكل عام.

وفي هذا السياق صرح الدكتور محمود عبدربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، أن مدينة زويل تقوم بدعم الطلاب بما يقدر بنحو 40% من إجمالي المصروفات في المتوسط لكل طالب في العام الدراسي الواحد في حين أن المصروفات الفعلية للطالب تقدر بأكثر من ذلك وتقوم المدينة بتحمل هذا الفارق من ميزانيتها السنوية، وذلك دون المساس بجودة العملية التعليمية.

وأكد عبدربه أن الجامعة ملتزمة تمامًا بتقديم تعليم متميز يضاهي ما يقدم في كبريات الجامعات العالمية بالتعاون والشراكة مع أعرق جامعات العالم هذا بجانب المنح الدراسية من خلال المشاركات المجتمعية ونجاح الجامعة في استقطاب عدد كبير من المؤسسات الوطنية التي تدعم وتسهم ماليًا في تحقيق هدف الجامعة ومؤسسها الدكتور أحمد زويل رحمه الله بأن تقوم الجامعة بتقديم افضل تعليم متميز في .

هذا وقد أعلنت مدينة زويل في وقت لاحق عن قرار مجلس الإدارة بخفض الحد الأدني للقبول لطلاب الثانوية العامة ومدارس STEM من 85% إلى 75 %، مع استمرار العمل بنفس الحد الأدنى لباقي الشهادات العربية والأجنبية والازهرية وهو 85% وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب وإتاحة الفرص للجميع للالتحاق بجامعة العلوم والتكنولوجيا خاصة بعد ظهور مؤشرات نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، وانخفاض نسب المجموع عن العام الماضي.

المصرى اليوم

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