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توجه أحد أعضاء البعثة الأزهرية العائدة من أفغانستان، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لجهوده المبذولة لإعادة المصريين.

وقال عضو البعثة الأزهرية خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على قناة «الأولى» الثلاثاء، «أتوجه بخالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة على الجهد الكبير الذي بذلته من أجل التواصل مع جميع المختصين منذ أن كنا في مطار كابول وحتى وصلنا بسلامة الله تعالى إلى أرض الوطن».

أضاف: «رأينا تنسيق كبير بين القوات المسلحة وبين مختلف المختصين في مطار كابول، حتى وصلت البعثة الأزهرية بسلام إلى أرض الوطن، ورأينا الجهد الكبير الذي بذله المختصين بالسفارة المصرية».

تابع: «تعلمنا في هذا اليوم أن الإنسان الذي ليس له بلد ليس له سند، وهذا رأيناه حين وجدنا الكثير من الأفغانيين يتركون أرضهم، فعرفنا معنى قيمة الوطن الحقيقية، وهي أن يكون الإنسان له أرض ينتمي إليها ويعيش ويضحي من أجلها».

أوضح: «منذ اللحظة الأولى تواصلت القنصلية المصرية من خلال الخارجية وغيرها كالمختصين من الخارجية الأمريكية، من أجل تسهيل عملية وصول الشيوخ إلى أرض الوطن، وكان هناك عقبات كثيرة جدًا رأيناها بأعيننا في مطار كابول».

اختتم: «لكن كان هناك اتصال شديد بين السلطات المصرية والسلطات في كابول حتى تصل البعثة الأزهرية».