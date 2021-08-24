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«مشروعات تنفذها المرأة في المنزل».. عنوان ندوة توعوية للسيدات في كفر شكر

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«مشروعات تنفذها المرأة في المنزل».. عنوان ندوة توعوية للسيدات في كفر شكر «مشروعات تنفذها المرأة في المنزل».. عنوان ندوة توعوية للسيدات في كفر شكر

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عقد مجلس مدينة كفر شكر ندوة توعوية بقاعة إجتماعات ديوان المجلس بحضور الدكتورة بركات مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية وبنك التنمية والائتمان الزراعى وممثلا عن الأزهر الشريف وعددا من السيدات اللاتى لتوعيتهن بجهود الدولة في الوقوف بجانب المرأة وسن القوانين الداعمة للمرأة والنهوض بمستواها الاجتماعى وتحسين الدخل المادى للأسرة لمواجهة متطلبات الحياة.

قال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المدينة ان الندوة ناقشت كافة المشروعات الصغيرة التي يمكن أن تنفذها المرأة داخل منزلها بمساعدة المجلس القومى للمرأة وكذالك برامج بنك التنمية والإئتمان الزراعى وتم توزيع عددا من الفيز على السيدات التي أدخلت الفرحة والسعادة عليهن.

أكد رئيس المدينة أن الدولة تسعى دائما للنهوض بالمرأة في كافة مناحي الحياة ودعمها في كافة المجالات موضحا أن مكتبه مفتوحا لسماع وحل مشكلات المواطنين بهدف تحسين ورفع مستوى الخدمات.

المصرى اليوم

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