وزيرة البيئة: تسليم المدفن الصحي بـ«سنور» ضمن إجراءات تطوير منظومة المخلفات الصلبة

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في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، يتم تسليم عددا من المدافن الصحية بمحافظتى بنى سويف والسويس، فقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه سيتم تسليم المدفن الصحي بسنور لمحافظة بني سويف والذى يقع على مساحة 5 فدان ويستقبل المخلفات من مركزى بنى سويف وأهناسيا، وقد تم اعداده تحت اشراف وزارة البيئة من خلال(جهاز تنظيم إدارة المخلفات) بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية ومحافظة بني سويف، طبقاً للمواصفات المعتمدة من قبل استشاري جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن هذا يأتي في إطار الدور المنوط به جهاز لتنظيم إدارة المخلفات وذلك طبقاً لقانون تنظيم إدارة المُخلفات رقم (202) لسنة 2020، بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وفى ظل العمل التشاركى بين الوزارات الفاعلة.

كما يأتي هذا ضمن فعاليات البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة الجديدة والمعني بتطوير البنية التحتية، ويتضمن (غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل، وإنشاء وتطوير مصانع للمعالجة والتدوير لتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات، وإنشاء مدافن صحية أمنة للتخلص الآمن من المخلفات.

وأكدت وزيرة البيئة أنه تم الانتهاء من المدفن الصحى بسمسطا بمحافظة بنى سويف على مساحة 5 فدان وأيضا المدفن الصحى بالكيلو 5 بمحافظة السويس والمقام على مساحة 10 فدان والذين سيتم تسليمهما للمحافظات خلال الأسبوع القادم .