جمهور «القلعة» يستقبل هاني شاكر ونداء شراره الليلة

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تستضيف قلعة صلاح الدين، الليلة الثلاثاء، الحفلة العاشر من ليالي مهرجان القلعة بدورته الـ29 التي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة د مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، تحييهاالمطربة الاردنية نداء شرارة في الثامنة لتشدو بمختارات من أبرز اعمالها الخاصة منها سهرانة أنا، حبيتك بالتلاتة بجانب عدد من مؤلفات تراث الموسيقى العربية.

يليها وفى العاشرة مساء فاصل غنائي لأمير الغناء العربى يتضمن نخبة مختارة من اجمل اعماله الخاصة التي اضاءت مشواره الفنى الممتد إلى جانب مجموعة من اغانى الطرب منها بلدى، بقالي كتير، كل ليلة، لو رحت بعيد، ضحك ولعب وجد وحب، معاك، ياريتني، انا قلبي ليك، سألتك، خايف مرة احب، وعد مني، بعد حبك، بحبك انا، جواب، قل لي عمل لك ايه، لسه بتسألي، احلف بسماها إلى جانب احدث اعماله لو سمحتوا.

حفل الفنانة نداء شرارة علي مسرح الحكمة بساقية الصاوى فى منطقة الزمالك - صورة أرشيفية

معروف أن المهرجان شهد حضور جماهيري كبير وصل حتي الآن إلى قرابة 23 الف مشاهد من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.. صرح بذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا واشار ان المهرجان يعكس استجابة الجيل الجديد للرسائل التي تدعو إلى انتقاء المواد الابداعية الجادة، واضاف ان الإقبال الجماهيري على الحفلات يعبر عن مكانة دار الاوبرا وفنونها لدى جموع الشعب المصرى.

وكانت الليلة التاسعة من المهرجان أمس والتى اقيمت على مسرح المحكى قد شهدت حفلا للمغنى وعازف العود حازم شاهين وفرقته حاكى خلاله الشكل التراثى للموسيقى العربية باعمال حديثة وعزف على اوتار قلوب الجمهور بمؤلفات من الحانه وكلمات امين حداد واحمد امين منها مجنون امنيات، النداء الاخير، جت جت يا مجتش، على الله، ذكر، بالإضافة إلى اغنية وحدى كلمات عمرو مصطفى والحان مريم صالح التي شاركت في اداءها وكذلك في اغنية الغسالة وعبدالودود كلمات احمد فؤاد نجم والحان الشيخ إمام.

حفل الفنانة نداء شرارة علي مسرح الحكمة بساقية الصاوى فى منطقة الزمالك - صورة أرشيفية

بعده تالقت النجمة الشابة كارمن سليمان بمجموعة من مؤلفات الموسيقى العربية الشهيرة إلى جانب مختارات من اعمالها الخاصة كان منها حبيبي مش حبيبي، مش هتكلم، حضن دافي ما يستهلوشي، لينا رقصة، لما تشوفك عيني، سطور حكايتي، لعبتي، ربنا يخليك لقلبي، فيها الحياة، كلام كلام، دوارين في الشوارع، أنا هنا يا ابن الحلال، مالي وانا مالي وحلوة يا بلدي.