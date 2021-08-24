إتهمته النيابة بعمل «مأموريات وهمية».. براءة مسؤول سابق بالتأمينات

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

برأت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا مدير عام الشؤون القانونية بمنطقة تأمينات البحيرة سابقًا، من اتهامه بعمل مأموريات وهمية على مدار يومي عمل على خلاف الحقيقة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

اتهمت النيابة الإدارية المحال بأنه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن قام بعمل مأموريات وهمية يومي 2 و3/3/2015 وذلك على خلاف الحقيقة، بأن ادعى حضوره جلسات استئنافات بالمحكمة.

وثبت للمحكمة أنه بالنسبة للاستئناف رقم 219 لسنة 70ق فقد كان محددا لنظره جلسة 10/3/2015، ومن ثم فإن ما أثبته المحال بخط سير المأمورية محل الدعوى من انتقاله إلى المحكمة للاطلاع يكون قد صادف وجه الحقيقة بما يمتنع معه وصف مأمورية المحال بالنسبة لهذا الاستئناف بالوهمية.

أما فيما يتعلق بالاستئنافين رقمى (185لسنة 70ق)(186 لسنة 70ق) فإن إمكانية الاطلاع عليهما أو على الإجراءات الإدارية المتخذة في شأنهما في ضوء حجزهما للحكم بجلسة 14/1/2015 تظل محل شك، بما يتعين معه تفسير هذا الشك لمصلحة المحال، خاصة أن إثباته للاستئناف الأول فقط كان يكفى لقيامه بالمأمورية وأنه لم يكن ملزما بإثبات هذين الاستئنافين.

وبذلك فإن المحكمة لا يسعها مع عدم توافر أدلة يقينية قاطعة الدلالة على وهمية المأمورية التي قام بها المحال على النحو الوارد بالمخالفة المنسوبة إليه، سوى أن تقضى ببراءته من شبه ارتكابها.