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«السقالات وقعت عليهم».. مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في 6 أكتوبر

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«السقالات وقعت عليهم».. مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في 6 أكتوبر «السقالات وقعت عليهم».. مصرع عامل وإصابة 8 آخرين في 6 أكتوبر

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مصرع عامل، وأصيب 8 آخرين، الثلاثاء، إثر سقوط سقالات عليهم بموقع إنشاء كوبري ونفق بالقرب من حي الأشجار بمدينة 6 أكتوبر.

أجهزة الأمن انتقلت إلى مكان الحادث، فور تلقيها بلاغًا، مدموعة بفرق إنقاذ بري، وانتشلت جثة شخص و٨ مصابين نٌقلوا إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال العاملون المصابون في تحقيقات النيابة العامة إن الحادث وقع قضاء وقدر، مؤكدين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث.

وصرحت النيابة بدفن جثة العامل، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة، وتولت التحقيقات.

المصرى اليوم

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