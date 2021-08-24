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الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال

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الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال
أنباء عن وفاته متأثراً بالإصابة بـ"كورونا"

الرئيس التشادي السابق حسين حبري يفارق الحياة في محبسه بالسنغال

توفي الرئيس التشادي السابق حسين حبري، اليوم (الثلاثاء) في السجن بالسنغال، حيث كان يقضي عقوبة مدى الحياة عام 2016، بعد إدانته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحسب ما أعلن وزير العدل السنغالي مالك سال.

من جهتها، ذكرت وسائل الإعلام السنغالية، أن "حبري" (79 عاماً) توفي جراء إصابته بـ"كوفيد-19".

ووصل "حبري" إلى السلطة في تشاد عام 1982، وفر إلى السنغال عام 1990 بعد الإطاحة به ثم سجن في السنغال في عام 2016 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خلال سنوات حكمه في تشاد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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